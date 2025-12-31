Thị trường ôtô Việt 2025: năm của điện hóa và xe Trung Quốc

Năm 2025 chứng kiến sự hiện diện mạnh mẽ hơn của xe Trung Quốc, bên cạnh đó, doanh số ôtô điện hóa tăng mạnh.

2025 là một năm đặc biệt của ngành ôtô Việt. Nhiều hãng Nhật, Mỹ, Đức như Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Ford, Mercedes tròn 30 năm có mặt tại dải đất hình chữ S. Những tên tuổi mới gia nhập thị trường, đặc biệt là xe Trung Quốc, khiến thị trường thêm phần sôi động.

VnExpress điểm lại những dấu ấn nổi bật của thị trường ôtô năm 2025:

Xe điện hóa lên ngôi

Tính đến tháng 11, doanh số toàn ngành xe Việt đạt 522.143 xe, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ 2024 (434.393 xe). Trong số này, riêng mảng xe điện hóa, bao gồm xe thuần điện chạy pin (BEV) và hybrid (HV), bán 160.322 xe, chiếm khoảng 30% toàn thị trường.

Mức 30% là con số cao nhất mà xe dùng động cơ lai, thuần điện đạt được sau 30 năm thành hình của ngành ôtô trong nước. Đồng thời đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tỷ lệ xe điện hóa mới bán ra so với toàn ngành cao nhất khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Singapore (khoảng 40%).

Người dân tìm hiểu mẫu xe nhỏ nhất, giá rẻ nhất của VinFast - Minio Green. Ảnh: Minh Quân

BEV chủ yếu từ VinFast vì chỉ có hãng này báo cáo số liệu bán hàng. Lượng bán 147.450 của hãng Việt trong 11 tháng qua vượt con số của cả năm 2024 (hơn 87.000 chiếc), tức tăng 69% và sẽ còn lớn hơn khi tính doanh số tháng 12/2025. Với xe hybrid, doanh số 12.800 xe của toàn ngành tăng 55% so với cùng kỳ 2024.

Mức tăng trưởng cao của hai loại xe BEV và HV cho thấy mức độ thâm nhập nhanh của xe điện hóa nói chung ở ngành xe Việt. Xe điện hóa không còn kiểu lựa chọn mang tính thêm thắt, đây là một trong những động lực tăng trưởng của thị trường. Thống kê doanh số của loại phương tiện này chưa đầy đủ, bởi còn nhiều hãng xe sang, xe Trung Quốc không công bố số liệu bán hàng.

Ảnh hưởng của xe điện lên thị trường là rất lớn. Trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường đến tháng 11, có đến 4 mẫu là xe điện và đều thuộc VinFast: VF 3, VF 5, VF 6, Limo Green. Trước 2025, điều này chưa từng có tiền lệ.

Xe Trung Quốc - tay chơi mới của thị trường

Ngành xe trong nước ghi nhận khoảng 50 ôtô mới thuộc bản nâng cấp hoặc lần đầu tiên xuất hiện, tính đến tháng 11. Riêng xe Trung Quốc góp mặt với gần 20 mẫu, chiếm khoảng 40%.

Các hãng xe nước láng giềng không công bố số liệu bán hàng. Tầm ảnh hưởng về doanh số lên toàn ngành là chưa rõ, nhưng sự hiện diện ngày càng lớn, trải đều từ các phân khúc giá rẻ, đến trung và cao cấp là một thực tế khiến nhiều hãng đối thủ trên thị trường phải dè chừng.

Khách tham quan chụp hình trước dàn xe Lynk & Co tại triển lãm Vietnam Mobility Show do báo VnExpress tổ chức, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nhạn

Ở Việt Nam, người dùng có thể lựa chọn xe Trung Quốc với giá chưa đến 300 triệu đồng, như những dòng của Wuling. Phân khúc xe phổ thông dày đặc sản phẩm từ các hãng như BYD, Omoda, Jaecoo, Donfeng, MG, Geely, Lynk & Co... Tầm giá từ 2 tỷ đồng trở lên, tiếp cận nhóm khách cao cấp cũng bắt gặp những mẫu của BYD, Lynk & Co.

BYD có thể xem là đầu tàu của xe Trung Quốc trong khoảng hai năm trở lại đây xét về nỗ lực xâm nhập thị trường. Năm 2024, hãng giới thiệu liên tiếp 5 dòng xe mới, khởi đầu cho giai đoạn dạm ngõ. Đến 2025, 5 dòng khác xuất hiện. BYD hiện là hãng Trung Quốc sở hữu dải sản phẩm đa dạng nhất tại Việt Nam.

Không chỉ gia tăng sự hiện diện bằng số lượng thương hiệu và sản phẩm, xe Trung Quốc còn đặt tham vọng lâu dài ở Việt Nam bằng việc xây nhà máy. Cùng đối tác Geleximco, Omoda và Jaecoo, hai thương hiệu con thuộc tập đoàn Chery, khởi công nhà máy công suất 120.000 xe/năm, vốn đầu tư 316 triệu USD, dự kiến hoàn thành 2026. Hãng xe Trung Quốc cho biết kế hoạch ra mắt 16 mẫu xe mới trong 2026.

Nhà máy của Omoda, Jaecoo đặt tại Hưng Yên. Đây là hãng Trung Quốc thứ hai sau Wuling có xe nội địa hóa sản xuất ở Việt Nam. Geely, một ông lớn khác cũng lên kế hoạch xây nhà máy cùng đối tác - Tasco - tuy chưa rõ thời điểm cụ thể.

Xe Hàn suy yếu

Doanh số toàn thị trường tăng trưởng 20%, các thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) tăng 6,5%, nhưng Hyundai và Kia đồng loạt giảm, tính đến tháng 11. Hyundai bán 46.525 xe, giảm 21%, Kia bán 22.943 xe, giảm 29% so với cùng kỳ 2024.

2025 là năm thứ hai liên tiếp doanh số hai hãng Hàn sụt giảm. Những năm qua, Hyundai, Kia thuộc top 5 hãng bán nhiều xe nhất thị trường. So với các đối thủ ở nhóm này, không hãng nào giảm doanh số nhiều như Hyundai, Kia.

Khách tìm hiểu mẫu Tucson tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quân

Bộ đôi thương hiệu Hàn vốn bán chạy ở các phân khúc sedan, hatchback cỡ A, B, CUV cỡ B. Nhưng hai năm qua, doanh số các dòng xe chủ lực thuộc Hyundai như i10, Accent, Creta hay Morning, K3, Sonet, Seltos thuộc Kia đều thoái trào.

Như i10 hay Morning, những mẫu xe vẫn còn giữ được ngôi đầu bán hàng, nhưng quy mô toàn phân khúc lẫn doanh số các mẫu xe này đều giảm mạnh. Creta, Seltos từng là ông vua doanh số phân khúc từ 2023 trở về trước, nhưng giờ đây thậm chí còn không lọt vào top 3.

Trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất nửa đầu 2025, không cái tên nào của hai thương hiệu Hàn Quốc góp mặt, điều chưa từng thấy trong khoảng 10 năm trước đó. Tính đến tháng 11, điều này một lần nữa lặp lại.

Việt Nam vốn là mỏ vàng của Hyundai, Kia ở khu vực Đông Nam Á nhiều năm qua. Doanh số ở dải đất hình chữ S đóng góp nhiều nhất cho hãng Hàn. Nhưng làn sóng xe Trung Quốc, sức cạnh tranh gia tăng của xe Nhật và đặc biệt là sự trỗi dậy của VinFast nhờ các sản phẩm cỡ nhỏ, giá rẻ, chi phí vận hành thấp, khiến xu hướng tiêu dùng thay đổi. Tầm ảnh hưởng của xe Hàn vì thế bị thu hẹp.

Làn sóng khuyến mãi trên diện rộng

Nếu chỉ nhìn vào doanh số ở nửa đầu 2025, sự trầm lắng bao phủ thị trường ôtô Việt. Hết tháng 11/2024, ưu đãi lệ phí trước bạ kết thúc cũng là lúc thị trường bước vào giai đoạn suy giảm sức mua, vì nhu cầu đã đổ dồn trước đó. Bên cạnh đó, những bất ổn về kinh tế vĩ mô khiến người dân dè dặt chi tiêu cho một mặt hàng giá trị lớn như ôtô.

Bên cạnh sự xuất hiện của các sản phẩm mới, cách nhanh nhất để thúc đẩy thanh khoản là kích cầu. Từ đầu 2025 đến tháng 11, không tháng nào thị trường không khuyến mãi, từ xe phân khúc phổ thông đến hạng sang. Ưu đãi 50-100% hoặc tặng phụ kiện là những cách làm phổ biến nhất để hút khách.

Đại diện một hãng Nhật tại Việt Nam nói rằng, giảm giá nhiều đến nỗi, bộ phận xây dựng kế hoạch, marketing mỗi tháng thường phải đau đầu nghĩ ra thông điệp cho khuyến mãi. Thông thường, các hãng tránh dùng từ "giảm giá", bởi lo ngại ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu cũng như bảo vệ khách hàng mua trước.

Làn sóng giảm giá trên diện rộng là một trong những trợ lực đáng kể giúp sức tiêu thụ ôtô gia tăng. Với nhiều hãng Nhật, Mỹ, Đức, để tạo dấu ấn cho hành trình 30 năm, các chương trình khuyến mãi thậm chí còn được đẩy mạnh. Trong khi đó, ở nhiều mẫu xe mới ra mắt, hãng còn chủ động khuyến mãi trực tiếp cho khách bằng "giá ưu đãi".

Hơn 50 mẫu xe mới ra mắt là con số nhiều nhất từ trước đến nay của thị trường xe Việt tính trong một năm. Cùng các biện pháp kích cầu, doanh số thị trường 2025 đứng trước cột mốc kỷ lục mới khi sau 11 tháng, 522.143 xe đã được bán ra. Mức kỷ lục trước đó vào 2022 khi doanh số đạt 508.547 xe.

Thành Nhạn