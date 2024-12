Thị trường ôtô Việt 2024: làn sóng điện hóa và xe Trung Quốc

Thị trường ôtô trải qua một năm khó khăn khi doanh số trồi sụt bất thường, nhưng làn sóng xe điện hóa phát triển mạnh, lượng ôtô mới ra mắt cao kỷ lục.

Từ tháng 10 trở đi, doanh số toàn ngành nhích nhẹ so với cùng kỳ 2023, năm có lượng bán thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Đến tháng 11, những trợ lực từ nhà nước, các hãng xe lẫn đại lý dần đưa thị trường lấy lại nhịp tăng trưởng. Doanh số lũy kế đến tháng 11, toàn ngành, bao gồm những thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các hãng nhập khẩu, Hyundai Thành Công - hãng phân phối xe Hyundai, và VinFast, đạt 434.393 xe, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ 2023.

Xe hybrid chứng minh được độ bền như xe xăng, dầu truyền thống, trong khi hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Nhu cầu xe điện cởi mở hơn do mạng lưới sạc ngày càng tăng lên. Trước đây, chỉ có VinFast đầu tư trạm sạc cho xe điện thì khoảng 2 năm trở lại đây, các công ty tư nhân cũng tham gia vào kênh đầu tư này để đón đầu xu hướng.

Với xe hybrid, doanh số lũy kế đến tháng 11 của các hãng đạt hơn 8.300 chiếc. Do năm 2023 các hãng không công bố số liệu của dòng này nên chưa rõ mức tăng trưởng.

2024, một lần nữa các hãng xe nước láng giềng trở lại. Nhưng khác lần đầu, phần lớn các thương hiệu Trung Quốc giờ đây có chiến lược bán hàng và định vị sản phẩm bài bản hơn, chưa kể số lượng còn nhiều hơn trước. Không có năm nào như năm nay, giới truyền thông Việt, đại diện nhà phân phối, đại lý, được các hãng xe xứ Trung mời sang thăm nhà máy, nghe giới thiệu công nghệ, sản phẩm nhiều đến vậy.



Với sự hậu thuẫn của Chính phủ, ngành xe điện Trung Quốc phát triển thần tốc, kéo theo sự xuất hiện của hàng chục thương hiệu xe mới. Giới chuyên môn ví von sự nở rộ của các hãng xe non trẻ nước này, tập trung vào xe năng lượng mới (xe hybrid, thuần điện...) nhiều như nấm sau mưa. Khi thị trường nội địa dần trở nên ngột ngạt do sản lượng xe xuất xưởng lớn hơn so với nhu cầu thực tế, các hãng xe Trung Quốc tìm đường ra nước ngoài. Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, là thị trường trọng điểm thu hút các hãng xe lớn của nước này như Geely, BYD, Chery, GAC...

Chỉ tính trong 2024, có tổng cộng 7 thương hiệu xe Trung Quốc gia nhập thị trường Việt, nâng tổng số hãng của quốc gia này lên 13, dẫn đầu thị trường. Trước đây, Nhật Bản là quốc gia có nhiều hãng xe nhất với 9. Dongfeng là hãng xe mới nhất đánh tiếng gia nhập thị trường Việt cuối 2024 nhưng do một số nguyên nhân khách quan, kế hoạch lùi sang 2025.