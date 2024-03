Thị trường ôtô Thái Lan đầu 2024: doanh số giảm, ồ ạt xe điện nhập khẩu

Các nhà sản xuất lo ngại mất doanh số vào tay các hãng xe điện nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc.

Theo Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (Federation of Thai Industries - FTI), doanh số thị trường ôtô nước này sau 2 tháng đầu năm giảm 26,15%, tương đương 18.000 xe so với cùng kỳ năm 2023. Dù doanh số xe điện/hybrid tăng vẫn không thể bù đắp được sự sụt giảm của xe động cơ đốt trong.

Theo Nikkei, các nhà sản xuất ôtô tại Thái Lan lo ngại 3 "cú đánh" vào doanh số của họ trong năm nay, là nợ tiêu dùng cao, người dân thắt chặt tài chính, và ngày càng nhiều xe nhập khẩu vào thị trường ôtô lớn thứ hai Đông Nam Á.

Cụ thể, số lượng xe bị thu hồi do khách hàng không còn khả năng chi trả khoản vay lên tới 300.000 chiếc, so với mức thông thường là 180.000 chiếc mỗi năm. Số ôtô dạng này sẽ được bán ra thị trường để thu hồi vốn, giá có thể rẻ hơn thị trường, khiến giá bán lại các mẫu xe càng giảm sâu. Do đó, một số khách hàng có nhu cầu bán lại xe cũ cho đại lý, trả thêm tiền để mua xe mới (bán cũ đổi mới), không hài lòng với giá trị bán lại của xe, khiến quá trình mua xe mới diễn ra dài hơn.

Các xe trưng bày tại triển lãm ôtô ở Thái Lan. Ảnh: Nikkei/Hiroki Endo

Bên cạnh đó, xe điện nhập khẩu vào thị trường Thái Lan khiến việc sản xuất trong nước bị ảnh hưởng, trong tháng 2 giảm 14,56% so với tháng trước đó. Có 76.000 xe điện mới đăng ký trong 2023, tăng trưởng 600%, chủ yếu nhờ các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc như BYD và Great Wall Motor (GWM). Những ưu đãi theo chương trình EV 3.0 của Thái Lan giúp giảm thuế hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe nhập khẩu.

FTI bác bỏ lo ngại về việc xe nhập khẩu lấn át xe sản xuất trong nước. Surapong Phaisitpattanapong, đại diện câu lạc bộ ôtô của FTI cho biết: "Ngành công nghiệp xe điện Thái Lan cần thời gian để phát triển, vì thế việc các hãng xe Trung Quốc bước vào Thái Lan sẽ giúp hỗ trợ sản xuất, cũng như tăng doanh số tại nơi đây".

Tại triển lãm ôtô quốc tế Bangkok đang diễn ra, hãng Trung Quốc BYD trình làng 5 mẫu xe mới cho thị trường Thái Lan, trong đó có Atto 3 2024. Chiếc SUV điện có giá 28.800 USD, rẻ hơn 4.100 USD so với những xe đầu tiên ra mắt vào năm 2022.

Hãng Changan (Tràng An) giới thiệu dòng xe điện giá rẻ Lumin, có giá khởi điểm 13.100 USD. Thương hiệu xe sang của châu Âu Mercedes cũng đưa ra các mẫu xe với mức giá dưới 27.500 USD tại triển lãm. "Cuộc chiến về giá giữa các hãng xe là điều sẽ diễn ra tại thị trường Thái", giám đốc điều hành GWM Thái Lan Narong Sritalayon đưa ra nhận định tại sự kiện.

Tăng trưởng kinh tế hàng năm của Thái Lan ước tính ở mức 2,4-3,2%, doanh số xe điện được dự báo đạt 100.000 chiếc vào 2024. Mặc dù con số này cao hơn mức 76.000 chiếc của năm ngoái, tốc độ tăng trưởng vẫn chậm hơn so với 2023. Các tổ chức tài chính chỉ ra tỷ lệ từ chối các khoản vay mua ôtô đã tăng 30% trong hai tháng đầu năm, tăng từ 10% lên 15% vào năm ngoái, do nợ hộ gia đình vẫn ở mức trên 90% GDP.

Tân Phan