Thị trường ôtô cũ khan hàng

Hà NộiNgười tìm mua xe cũ tại thủ đô không có nhiều lựa chọn như mọi năm bởi nguồn cung từ người bán lại giảm đáng kể.

Trọng Nghĩa, nhân viên văn phòng, tìm mua Honda City cũ nhưng không có xe ưng ý vì nguồn hàng khá ít. Thấy không khả thi, anh chuyển sang mua xe bất kỳ, miễn là trong khung giá 400-600 triệu, nhưng cũng không sẵn xe để tìm như mọi năm.

Số người như Nghĩa không ít. Chủ nhiều showroom mua bán xe cũ ở Hà Nội cho biết, chưa bao giờ lại phải trả lời khách là không có hàng như năm nay. Mọi năm, kể cả không sẵn xe trong kho, người bán vẫn có thể nhanh chóng tìm nguồn "trong dân" cho khách sau 1-2 ngày. Khảo sát ở khoảng 10 salon xe cũ quy mô từ nhỏ tới lớn đều đang gặp khó nguồn cung.

Ví dụ một salon cỡ vừa, cùng kỳ năm ngoái nhập vào 8-10 xe một tháng, thì hiện tại chỉ được 2-3 chiếc. Các mẫu xe khan hiếm chủ yếu là các mẫu xe phổ thông có giá từ 400-700 triệu đồng như Vios, City, CR-V hay Cerato.

Năm kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh kết hợp lũ lụt là những tác động chính ảnh hưởng tới lượng xe cũ bán ra, theo những người buôn xe cũ nhiều kinh nghiệm.

Ảnh hưởng kinh tế

Những ác năm trước đây, nhiều khách có thói quen sử dụng xe từ 3-5 năm, có khi 1-2 năm là đổi xe mới thì năm nay sẽ hoãn lại kế hoạch đó do ảnh hưởng bởi kinh tế. Anh Tuấn Tài, nhân viên kinh doanh xe cũ tại Long Biên cũng cho biết, nhiều khách hàng thân thiết có chu kỳ đổi xe như vậy đến năm nay cũng phải thay đổi. "Nguồn tiền không sẵn để đổi xe mới nên hầu hết khách hàng quen của tôi đều chấp nhận đi tiếp xe cũ", anh nói.

Chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe mới lắp ráp trong nước cũng ảnh hưởng tới xe cũ. Nhờ giảm phí trước bạ, người dùng ưu tiên mua xe mới hơn xe cũ, do vậy giá xe cũ bán lại sẽ rẻ đi tương đối. Qua năm 2021, cũng là thời điểm sát Tết âm lịch nhu cầu cao, khi ấy chính sách ưu đãi trước bạ không còn, xe mới hết lợi thế cạnh tranh, xe cũ nhờ đó cũng sẽ đẩy giá lên đôi chút.

Nguồn xe từ miền Trung và miền Nam khan hiếm

Xe từ miền Trung và miền Nam chuyển ra là một trong những nguồn cung lớn của thị trường xe cũ Hà Nội những năm trước. Tuy vậy năm nay nguồn này cũng gặp khó.Anh Văn Phúc, một thợ xe tại Hà Nội cho biết, miền Trung lũ lụt nên xe bán ra không nhiều, tâm lý thợ cũng ngại mua xe ở khu vực này, cho dù xe có đẹp.

Nguồn xe từ miền Nam trước đây được chuyển nhiều ra Bắc. Ảnh: Anycar

"Người mua có tâm lý xe bị hư hại do ngập nước nên sẽ từ chối mua xe từ miền Trung", anh Phúc cho biết. Trong khi đó, xe từ miền Nam chủ yếu là xe kinh doanh đổi mới nên bán cũ, nhưng do kinh doanh khó khăn nên ít người đổi xe, do đó xe tại khu vực này cũng khan hiếm dần.

Nhưng anh cũng cho rằng, một vài salon lớn, nguồn tiền dồi dào thì vẫn có sẵn xe do thông tin mua và bán nhiều hơn, mua cao hơn so với mặt bằng thị trường hoặc cũng có thể mua lại của thợ nhỏ lẻ từ các tỉnh.

Bởi khan hàng nên giá xe các salon nhập vào cao hơn trước, đồng nghĩa bán lại cho người dùng cũng cao hơn. Mức giá các xe tầm dưới 1 tỷ đồng thường cao hơn 10-40 triệu so với giao dịch tương đương những năm trước. Hiện tại, thị trường xe cũ nói chung cũng bắt đẩy bị đẩy giá từ 10-30 triệu tùy từng xe và độ hiếm.

Nguồn cung khan nhưng nhu cầu cũng không nhiều như trước. Nhân viên kinh doanh các website bán xe cũ cho biết lượng tìm kiếm và giao dịch thực tế giảm đáng kể. Khi xe mới đang có những ưu đãi hấp dẫn từ hãng và chính phủ, người dùng sẽ không mặn mà xe cũ.

Đoàn Dũng