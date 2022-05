Thị trường nhà đất Trung Quốc khó phục hồi

Dù Chính phủ nới lỏng chính sách, niềm tin của người mua nhà Trung Quốc vẫn chưa quay lại.

Trong tháng 4, giá nhà tại Trung Quốc đã giảm tháng thứ tám liên tiếp, bất chấp các biện pháp xoa dịu thị trường của Chính phủ. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết giá nhà mới tại 70 thành phố giảm 0,3% so với tháng trước - nhanh nhất trong 5 tháng qua.

Doanh số bán nhà tính theo giá trị trong tháng 4 giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất kể từ 2015. Thượng Hải cũng lần đầu tiên chứng kiến giá nhà mới không tăng kể từ tháng 11/2020. Tại 70 thành phố được theo dõi, giá trên thị trường thứ cấp, vốn ít chịu sự can thiệp của Chính phủ, đã giảm 0,28% so với tháng trước đó.

Giá nhà giảm mạnh càng giáng đòn vào lĩnh vực bất động sản vốn đang gặp khó vì Covid-19 và cuộc khủng hoảng thanh khoản lan rộng tại các doanh nghiệp lớn trong ngành.

Yan Yuejin, Giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Trung Quốc E-house cho rằng đây là dấu hiệu đáng báo động. "Tình trạng căng thẳng trên thị trường nhà ở kéo dài khiến việc phục hồi khó khăn hơn. Sự sụt giảm năm nay cho thấy các yếu tố cơ bản đang xấu đi", ông nói.

Trong khi đó, các nhà kinh tế của Nomura Holdings đánh giá bất ổn gia tăng, tình trạng thất nghiệp, triển vọng kinh tế kém lạc quan và thu nhập giảm đều góp phần tạo sức ép lên thị trường nhà đất.

Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố sẽ hỗ trợ thị trường nhà ở để ngăn suy thoái kinh tế. Chủ nhật tuần trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ lãi suất vay thế chấp với người mua nhà lần đầu. Các chính quyền địa phương cũng đưa ra nhiều ưu đãi về nhà ở, như giảm yêu cầu về trả trước, thậm chí khuyến khích những gia đình đông con sở hữu nhiều bất động sản.

Tuy nhiên, các biện pháp này không tạo ra nhiều lực đẩy để ngăn chặn tình trạng nhà đất mất giá. Các nhà phân tích của Bloomberg Intelligence đánh giá tâm lý lo ngại của người mua là nút thắt chính và sự lây lan của Covid-19 là mối đe dọa trong ngắn hạn.

Tâm lý chỉ có thể được cải thiện khi căng thẳng thanh khoản của doanh nghiệp địa ốc giảm bớt. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra trong tương lai gần nếu không có các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn.

