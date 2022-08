Thị trường nhà cho thuê hồi phục

TP HCMNhiều phân khúc nhà cho thuê cắt mạch giảm, tăng giá nhẹ, cải thiện tỷ lệ lấp đầy, đánh dấu đà hồi phục so với đỉnh dịch năm ngoái.

Theo ghi nhận của VnExpress, đến cuối tháng 8, nhiều phân khúc nhà cho thuê đang hồi phục tích cực so với giữa tâm dịch Covid quý II/2021. Giữa quý III, phòng trọ là nhà cấp 4 dưới 2 triệu đồng dành cho công nhân và sinh viên cũng như phòng trọ nhà kiên cố giá 2,5 - 4 triệu đồng dành cho dân văn phòng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy 85% ở khu Đông và Tây TP HCM.

Phân khúc phòng cao cấp và nhà cho thuê trung cấp trở lên giá 4,5 - 7 triệu dành cho người đi làm thu nhập khá và giới văn phòng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy 75%, tại các quận phía Đông và Nam Sài Gòn.

Đối với phân khúc căn hộ dịch vụ cho thuê dài ngày 8 - 14 triệu đồng một tháng phục vụ người nước ngoài tại khu Thảo Điền, Phú Mỹ Hưng, trung tâm quận 1 và Phú Nhuận ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trên 65%, cao hơn mức 30% tại thời điểm quý II/2021.

Báo cáo thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê của Savills vừa công bố giữa tháng 8 cũng cho biết, giá thuê trung bình các căn hộ dịch vụ đã phục hồi về mức gần 497.000 đồng mỗi m2 một tháng. Phân khúc căn hộ dịch vụ hạng A (cao cấp) tăng 3% giá thuê so với quý I/2022 và tăng 6% so với quý II/2021.

Thị trường bất động sản khu đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Còn theo dữ liệu của Batdongsan cho biết lượng tìm thuê chung cư ở TP HCM trong 7 tháng đầu năm đã tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi suất cho thuê loại hình này hiện đạt 3,8%, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cầu tăng lên và lợi tức từ khai thác cho thuê có dấu hiệu bật lên giúp thị trường chung cư cho thuê cải thiện nhiều so với tâm dịch năm ngoái.

Ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia bất động sản cho thuê tại TP HCM cho biết, đà phục hồi của thị trường nhà cho thuê diễn biến tích cực từ đầu năm đến nay nhưng tốc độ tăng giá chậm hơn một nhịp so với văn phòng cho thuê. Hiện tỷ lệ lấp đầy thị trường nhà đã tăng trở lại so với giai đoạn đỉnh dịch năm ngoái. Đồng thời giá thuê nhiều phân khúc đang vượt qua giai đoạn đi ngang, chuyển sang xu hướng đi lên dù biên độ tăng giá vẫn còn khiêm tốn.

Ông Kiên dự báo, sắp tới có 2 mốc để đo lường chính xác mức độ hồi phục mạnh mẽ của thị trường nhà cho thuê là vào tháng 9/2022 (sau khi khách hết hợp đồng thuê 6 tháng), và tháng 3/2023 (hết hợp đồng thuê 12 tháng), tính từ thời điểm khách bắt đầu thuê lại từ sau Tết (tháng 3/2022). "Đà hồi phục bền vững của thị trường cho thuê trong thời gian tới có thể tỷ lệ thuận với đà phục hồi kinh tế và các hoạt động dịch vụ của TP HCM", ông Kiên cho hay.

Vũ Lê