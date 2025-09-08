Thị trưởng Mỹ 'sôi máu' vì vụ tiệm vàng của người gốc Việt bị cướp

Thị trưởng San Jose Matt Mahan bày tỏ bất bình về vụ cướp táo tợn nhằm vào tiệm vàng của người gốc Việt tại thành phố.

"Thật kinh khủng. Chứng kiến cảnh cụ ông bị hành hung khiến tôi sôi máu. Tôi rất tiếc khi chuyện này đã xảy ra. Những kẻ cướp này phải chịu hậu quả nặng nề nhất cho hành vi của chúng", Thị trưởng San Jose Matt Mahan viết trên mạng xã hội X ngày 7/9, đề cập tới vụ cướp tiệm vàng ở San Jose cuối tuần trước.

Vụ cướp xảy ra tại tiệm trang sức Kim Hưng ở San Jose, bang California, vào chiều 5/9. Video từ camera trong cửa tiệm cho thấy nhóm cướp mặc đồ đen, bịt mặt, tông xe vỡ cửa kính rồi đồng loạt lao vào bên trong. Nhóm người cầm theo rìu, búa đập vỡ tất cả quầy hàng, vơ vét sạch trang sức cho vào túi và yêu cầu mọi người ở cửa tiệm "ngồi xuống".

Thị trưởng Mỹ 'sôi máu' với vụ cướp tiệm vàng của người Việt Nhóm cướp xông vào tiệm trang sức Kim Hưng ở San Jose, bang California, vào chiều 5/9. Video: X/@Chris_Moore4Sup

Cụ ông 88 tuổi, chủ cửa hàng, sợ hãi khi thấy nhóm cướp lao về phía ông. Trong lúc ông cố ngăn họ cướp bóc, phá hoại cửa hàng, một kẻ đã đẩy mạnh ông xuống đất. Nhân viên còn lại trong cửa hàng sợ hãi giơ hai tay đầu hàng, đứng nép vào góc tường.

Vài phút sau đó, khi nghe thấy một chiếc xe bên ngoài bấm còi inh ỏi, nhóm cướp tháo chạy khỏi cửa hàng. Chris Moore, bạn của chủ tiệm trang sức Kim Hưng, cho biết cụ ông chủ tiệm đã bị đột quỵ sau vụ tấn công. Cụ ông cũng bị mảnh kính cứa vào người. Hiện sức khỏe cụ ông ổn định và đã xuất viện.

Moore cho biết thiệt hại ước tính của tiệm vàng khoảng 50.000-100.000 USD. Tuy nhiên, chủ cửa hàng và giới chức chưa xác nhận giá trị của số trang sức bị đánh cắp.

Sở Cảnh sát San Jose đang điều tra sự việc và chưa có nghi phạm nào bị bắt. Cảnh sát cho biết các nghi phạm, trong đó một kẻ có súng, đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng nhiều phương tiện.

Ngọc Ánh (Theo NY Post, ABC, CBS)