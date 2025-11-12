Thị trưởng Mỹ gốc Việt bị truy tố thêm loạt tội danh

Tyrin Truong, thị trưởng gốc Việt 26 tuổi, bị cáo buộc thêm loạt tội lạm quyền, tham ô, sau khi bị bắt vì dính líu đến băng đảng ma túy.

Bồi thẩm đoàn hạt Washington, bang Louisiana, đã truy tố Tyrin Truong, 26 tuổi, thị trưởng thành phố Bogalusa, thêm loạt tội danh trong cuộc điều tra đang diễn ra, truyền thông Mỹ ngày 11/11 đưa tin.

Ông Truong bị bắt hồi đầu năm với cáo buộc là thành viên băng đảng ma túy quy mô lớn, tổ chức tiệc với gái mại dâm tại một căn hộ Airbnb thuê bằng ngân sách công. Truong được tại ngoại sau khi nộp 150.000 USD tiền bảo lãnh và đã quay lại văn phòng thị trưởng làm việc.

Trong cáo trạng mới được công bố cuối tháng 10, ông Truong bị cáo buộc sử dụng sai mục đích 4.650 USD tiền ngân sách thành phố để trả khoản nợ pháp lý cá nhân từ vụ kiện năm 2023 liên quan đến việc vi phạm luật hồ sơ công của bang Louisiana.

Tyrin Truong, thị trưởng thành phố Bogalusa, bang Louisiana, Mỹ. Ảnh: NOLA

Tòa trước đó phán quyết ông Truong phải tự chịu trách nhiệm thanh toán phí luật sư và tiền phạt, vì không cung cấp các tài liệu công theo yêu cầu trong vụ kiện.

Khi hội đồng thành phố từ chối cho phép ông Truong sử dụng ngân sách công để trả các khoản nợ này, Truong đã đe dọa trả đũa bằng cách liên tục gửi các yêu cầu cung cấp hồ sơ công nhằm gây áp lực, theo các công tố viên.

Cáo trạng cũng bao gồm loạt cáo buộc tham nhũng khác nhắm vào Truong, như nhận các khoản lương không được phê duyệt, buộc một nhà thầu của thành phố thanh toán cho đơn vị không thực hiện bất kỳ dịch vụ hay công trình nào, yêu cầu nhân viên thành phố đến sửa ống nước tại nhà riêng của mẹ mình, âm mưu đòi tiền hối lộ từ một doanh nghiệp.

Phiên tòa xét xử ông Truong ban đầu dự kiến diễn ra ngày 10/11, nhưng đã bị hoãn đến ngày 1/12.

Ông Truong được bầu làm thị trưởng trẻ nhất lịch sử thành phố Bogalusa trong cuộc bầu cử năm 2022, khi mới 23 tuổi. Kể từ khi nhậm chức, ông Truong ủng hộ tăng cường hiện diện cảnh sát trên đường phố, được xem là chính sách giúp giảm tỷ lệ tội phạm trong thành phố 10.000 dân này.

Đức Trung (Theo FOX 8 live, WWL TV)