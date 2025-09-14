Thị trưởng Memphis không được báo về lệnh điều vệ binh đến thành phố

MỹThị trưởng Memphis chỉ biết chính quyền Trump điều Vệ binh Quốc gia đến thành phố qua bản tin TV, bày tỏ không hoan nghênh động thái này.

Thị trưởng Memphis Paul Young hôm 13/9 nói rằng ông đã biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét ý tưởng điều động Vệ binh Quốc gia đến thành phố từ đầu tuần, sau khi nhận thông báo từ Văn phòng Thống đốc Tennessee.

Các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục trong suốt cả tuần, ông cũng nêu khả năng tăng cường hiện diện của lực lượng hành pháp thông qua Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cục Phòng chống Ma túy và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ.

Tuy nhiên, thông báo của Tổng thống Trump trên chương trình Fox & Friends ngày 12/9 về quyết định điều Vệ binh Quốc gia đến Memphis là "sự xác nhận chắc chắn" đầu tiên mà Thị trưởng Young nhận được từ đó đến nay. Ông hiện chưa nắm được số lượng và thời điểm quân nhân sẽ triển khai, cũng như vai trò của họ và các thông tin khác.

Thị trưởng Paul Young tại cuộc họp báo ở thành phố Memphis, bang Tennessee ngày 12/9. Ảnh: AP

Young cũng bày tỏ không hài lòng với quyết định của chính quyền Trump, cho rằng điều động Vệ binh Quốc gia không phải cách để giảm tội phạm.

Trong thông báo triển khai, ông Trump mô tả Memphis "vô cùng bất ổn" và "gặp nhiều rắc rối" với tội phạm. Tổng thống Mỹ chưa tiết lộ quy mô lực lượng sẽ triển khai đến Memphis, nhưng lưu ý rằng ông sẵn sàng "điều động cả quân đội nếu cần".

Năm 2024, Memphis ghi nhận khoảng 2.500 tội phạm bạo lực trên 100.000 dân, tỷ lệ cao nhất ở bang Tennessee và thuộc nhóm nghiêm trọng nhất cả nước Mỹ, theo dữ liệu của FBI. Mức độ bạo lực này cao gấp hơn ba lần mức trung bình toàn quốc và cao hơn các thành phố có tỷ lệ tội phạm cao khác như St. Louis, Detroit và Baltimore.

Theo dữ liệu từ Cục Điều tra bang Tennessee, tỷ lệ tội phạm năm 2024 của Memphis thấp hơn so với năm 2023 và 2022, nhưng cao hơn so với giai đoạn 2010-2021. Memphis cũng đối mặt các vấn đề bạo lực súng đạn dai dẳng suốt nhiều năm. Thành phố xảy ra 390 vụ giết người trong năm 2023, mức cao chưa từng có.

Thị trưởng Young thừa nhận vấn đề tội phạm ở thành phố vẫn rất nghiêm trọng. Ông cũng bày tỏ thấu hiểu nỗi lo âu của người dân thành phố, lưu ý rằng Vệ binh Quốc gia Mỹ từng được triển khai tại đây vào năm 1968, sau khi nhà hoạt động Martin Luther King Jr. bị ám sát. "Chúng tôi không muốn khơi lại những hình ảnh đó", ông nói.

Huyền Lê (Theo AP, Newsweek, NY Post)