Thị trường khách sạn tiếp tục tăng trưởng

Nguồn cung, nhu cầu và công suất thuê khách sạn tiếp tục tăng nhờ ngành du lịch phục hồi tích cực cùng loạt chính sách kích cầu.

Theo ghi nhận của nhiều đơn vị nghiên cứu, thị trường khách sạn duy trì đà tăng trưởng khả quan về nguồn cung, giá thuê và công suất thuê.

Tại Hà Nội, hãng dịch vụ bất động sản Avison Young cho biết cơ cấu nguồn cung khá đa dạng với trọng tâm là phân khúc cao cấp và hạng sang (chiếm 65%) chuyên phục vụ nguyên thủ, đoàn ngoại giao, khách quốc tế, chuyên gia và các đoàn công tác. Phân khúc trung cấp và bình dân chiếm 35%, phù hợp với nhu cầu lưu trú của đa số khách nội địa và khách công vụ.

Trong bối cảnh hiện nay, thị trường khách sạn Hà Nội cho thấy nhiều tiềm năng phát triển, nhất là phân khúc trung - cao cấp và các khách sạn tích hợp chức năng hội nghị (MICE). Giá thuê trung bình khách sạn tại Hà Nội phục hồi rõ rệt từ năm 2022 sau đà sụt giảm xuyên suốt 2020-2021. Avison Young cho biết giá thuê khách sạn trung bình năm nay có thể đạt hơn 111 USD một phòng một đêm, thậm chí vượt nhẹ so với mức đỉnh 2019.

Tỷ lệ lấp đầy cũng phục hồi ấn tượng, từ 45% năm 2022 lên 73% năm ngoái và dự kiến đạt 78% năm nay. "Đây là mức cao đáng ghi nhận, cho thấy đà phục hồi hoàn chỉnh của nguồn cầu lưu trú tại Thủ đô", chuyên gia Avison Young cho hay.

Tại TP HCM, đơn vị nghiên cứu Savills cho biết thành phố hiện có hơn 16.600 phòng khách sạn với công suất khoảng 61%. Trong tương lai, thành phố dự kiến đón thêm hơn 200 phòng mới, được kỳ vọng sẽ cải thiện tình hình hoạt động khi nhu cầu phục hồi. Cùng đó, xu hướng nâng cấp và tái định vị các khách sạn hiện hữu ngày càng mở rộng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại các thị trường du lịch lớn, nguồn cung khách sạn liên tục bổ sung mới, góp phần đa dạng cơ cấu phân khúc. Đơn cử tại Hải Phòng, thương hiệu Wink mới ra mắt khách sạn thứ 6 tại mặt đường Điện Biên Phủ, cung cấp 225 phòng khách sạn và 77 căn hộ dịch vụ. Chủ đầu tư cho biết dự án sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng, đồng thời tích hợp công nghệ thông minh. Hay tại Đà Nẵng, khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River cũng mới đi vào vận hành. Tòa tháp này cao 45 tầng, cung cấp 300 phòng nghỉ.

Cùng đó, các tỉnh sau sáp nhập như Đăk Lăk, Gia Lai đang trở thành những cái tên đáng chú ý trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng. Đây là những địa phương sở hữu bờ biển nguyên sơ, văn hóa đặc sắc và hạ tầng được cải thiện đáng kể nhờ các dự án chiến lược như cao tốc Bắc - Nam, mở rộng sân bay Tuy Hòa. Lượng khách du lịch đổ về đây mỗi năm hứa hẹn thúc đẩy ngành khách sạn tăng trưởng.

Ghi nhận diễn biến trên, ông Michael Piro, Tổng giám đốc Indochina Capital, cho biết ngành du lịch khởi sắc và chính sách cởi mở là động lực chính cho đà tăng trưởng này. 8 tháng đầu năm, du lịch Việt ghi nhận lượng khách quốc tế cao kỷ lục với gần 14 triệu người, tăng gần 22% so cùng kỳ. Ông Michael nhìn nhận đây là tín hiệu rất tích cực, bởi du lịch đang thực sự trở thành một động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế, đặc biệt tại hai trung tâm lớn là Hà Nội và TP HCM.

Cùng đó, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch và chuỗi hoạt động chào mừng dịp 80 năm Quốc khánh đã thu hút khách đến Việt Nam ngày càng tăng. Riêng Hà Nội đã đón hơn 640.000 lượt khách dịp Quốc khánh 2/9 với công suất thuê tại nhiều khách sạn lên tới 90%.

Dù vậy, bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng vẫn còn một số thách thức. Một trong số đó là hạ tầng giao thông và tiện ích công cộng chưa đồng bộ. Avison Young cho biết Việt Nam đã có thêm nhiều đường bay thẳng mới song hệ thống đường bộ liên vùng cần cải thiện để tránh ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và trải nghiệm du khách, nhất là vào mùa cao điểm hoặc khi thời tiết xấu.

CEO Indochina Capital cũng cho rằng chi phí vận hành, lãi suất và áp lực huy động vốn vẫn là rào cản, đặc biệt với các nhà đầu tư nhỏ. Khung pháp lý mặc dù đã có những bước tiến với Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết 68 song việc triển khai đồng bộ tại các địa phương cần thêm thời gian, đòi hỏi sự kiên nhẫn của nhà đầu tư. Cùng đó, tính mùa vụ và phụ thuộc lớn vào khách quốc tế khiến dòng tiền của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng chưa thật sự ổn định, dễ bị tác động bởi biến động kinh tế toàn cầu hay chính sách visa.

Với kinh nghiệm hơn hai thập kỷ của Indochina Capital trên thị trường địa ốc, ông Michael Piro khuyến nghị các chủ đầu tư và nhà đầu tư phân khúc bất động sản - nghỉ dưỡng cần ưu tiên các địa điểm có hạ tầng kết nối tốt và chiến lược phát triển du lịch rõ ràng của địa phương. Họ cần chú ý đến thiết kế sản phẩm gắn với nhu cầu thực tế, chú trọng yếu tố bền vững và trải nghiệm văn hóa, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Việc lựa chọn mô hình quản lý vận hành phù hợp cũng rất quan trọng. Họ có thể hợp tác với các thương hiệu khách sạn quốc tế hoặc những mô hình mới như lifestyle hotels để tối ưu hiệu suất, đồng thời chuẩn bị chiến lược vốn dài hạn. "Bởi phân khúc này đòi hỏi chu kỳ đầu tư dài, nhưng đổi lại sẽ mang đến lợi nhuận bền vững nếu đi đúng hướng", ông Michael Piro chia sẻ.

