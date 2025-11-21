Thị trường khách sạn dự kiến hút 125 triệu USD vốn đầu tư năm nay

Ngành khách sạn Việt Nam được dự báo thu hút 125 triệu USD đầu tư năm nay, nhờ lượng khách quốc tế tăng mạnh và môi trường pháp lý thuận lợi.

Đây là nhận định của JLL và DN Legal trong báo cáo hướng dẫn đầu tư khách sạn Việt Nam 2025.

Theo JLL, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã đón loạt thương vụ đầu tư lớn tập trung vào ngành khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp, với sự tham gia của cả nhà đầu tư nội địa và quốc tế. Tính đến tháng 8, nguồn cung khách sạn Việt Nam đã mở rộng hơn 185.000 phòng tại hơn 1.500 cơ sở lưu trú, trong đó phân khúc cao cấp đến sang trọng chiếm 57%. Các dự án xây dựng hoặc quy hoạch đến năm 2028 tập trung tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hội An, với 33% nguồn cung thuộc phân khúc trung cấp. Tốc độ tăng trưởng kép ngành khách sạn đạt 7%.

Dựa trên diễn biến thị trường và số lượng thương vụ tiềm năng đang được xúc tiến, JLL đã nâng dự báo khối lượng đầu tư khách sạn tại Việt Nam năm nay từ mức 100 triệu USD lên 125 triệu USD, phản ánh niềm tin vào tăng trưởng bền vững của ngành này.

Ông Karan Khanijou, Phó chủ tịch bộ phận Đầu tư khách sạn và nghỉ dưỡng JLL châu Á, cho biết ngành khách sạn nghỉ dưỡng tại Việt Nam đang ghi nhận sức hút mạnh với tỷ suất sinh lời 6-7,5% mỗi năm, gần tiệm cận mức kỳ vọng 8-9% của nhà đầu tư. Hiệu suất hoạt động của các khách sạn liên tục tăng, với tỷ lệ lấp đầy phòng và doanh thu trên phòng tính bằng nội tệ tăng trung bình 21% mỗi năm từ 2020 đến 2024. TP HCM và Hà Nội dẫn đầu về hiệu suất thuê nhờ thu hút đa dạng khách từ công tác, nghỉ dưỡng đến MICE.

"Diễn biến tích cực của thị trường khách sạn đang củng cố niềm tin của cả nhà đầu tư, giúp các thương vụ lớn sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới", ông Karan Khanijou nhận định.

Trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Báo cáo mới đây của Avison Young cũng cho thấy thị trường khách sạn Việt Nam duy trì tăng trưởng nguồn cung và hút mạnh vốn đầu tư. Tính đến quý III ngành này ghi nhận mức tăng trưởng tích cực cả về giá thuê, tỷ lệ lấp đầy và xu hướng đầu tư vào phân khúc cao cấp.

Tại Hà Nội, tổng nguồn cung khách sạn khoảng 12.000 phòng đến từ gần 70 dự án. Đến năm 2026, dự kiến có thêm 2.800 phòng từ 10 dự án mới, trong đó 74% thuộc phân khúc 5 sao, được quản lý bởi các thương hiệu quốc tế như Waldorf Astoria, Mövenpick, Fairmont, Dusit...

Ở miền Trung, bên cạnh Saigontourist Group vừa khởi động khách sạn 5 sao tại trung tâm Đà Nẵng, các dự án cao cấp mới khác như Fivitel Nam Hội An, Resort Fivires cũng đang được triển khai. Khu vực này dự kiến đón thêm 6 dự án mới vào năm sau, nâng tổng nguồn cung lên mức hơn 30.000 phòng. Còn tại TP HCM, tổng nguồn cung khách sạn 4-5 sao năm 2026 dự kiến đạt 23.000 phòng, với tỷ lệ lấp đầy đạt 78-83% nhờ nhu cầu từ khách quốc tế, doanh nhân và khách nội địa cao cấp, cùng chính sách visa linh hoạt.

Các đơn vị nghiên cứu đánh giá, ngành khách sạn Việt Nam đang hưởng lợi từ cải cách pháp lý toàn diện. Luật Đất đai 2024 cho phép điều chỉnh giá đất linh hoạt, giảm bớt giấy phép xây dựng cho dự án đã được phê duyệt, rút ngắn thời gian triển khai và giảm chi phí. Việc tái cơ cấu hành chính và hợp nhất bộ ngành cũng tinh gọn hệ thống quản lý, đồng thời mở cơ hội nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ và cơ sở lưu trú. Ngoài ra, Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (có hiệu lực từ 1/1/2026) nâng tiêu chuẩn quản lý thông tin theo chuẩn quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh cho khách sạn Việt Nam.

Sự phục hồi của ngành du lịch cũng là tín hiệu tích cực. Du lịch hướng tới đóng góp 8,3-8,5% GDP năm nay. Chính phủ thực hiện các sáng kiến nhằm định vị Việt Nam là điểm đến du lịch hàng đầu Đông Nam Á, gồm cải thiện kết nối hàng không quốc tế và phát triển cơ sở hạ tầng. Các hãng hàng không lớn mở rộng mạng bay, trong khi Sun Phu Quoc Airlines mới ra mắt kết nối các điểm đến nội địa và quốc tế về trung tâm Phú Quốc.

"Sự kết hợp giữa chính sách visa linh hoạt, cải cách pháp lý toàn diện và tái cơ cấu hành chính hiệu quả đang tạo ra chu kỳ tăng trưởng bền vững cho ngành khách sạn Việt Nam", chuyên gia JLL đánh giá.

Dự báo năm 2026, nguồn cung khách sạn tiếp tục tăng và các thương vụ đầu tư dự kiến sôi động hơn, miễn là thị trường duy trì minh bạch và ổn định pháp lý. Thách thức lớn nhất vẫn là sàng lọc các tài sản đủ tiêu chuẩn để nhà đầu tư tổ chức tham gia, khi nguồn cung thực tế còn hạn chế.

Phương Uyên