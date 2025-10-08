Thị trưởng đắc cử Đức bị đâm nhiều nhát dao

Thị trưởng mới đắc cử tại Đức bị thương nặng do dao đâm, được cho là ít nhất 10 nhát, giới chức không loại trừ nguyên nhân gia đình.

Cảnh sát và công tố viên Đức cho biết đã phát hiện bà Iris Stalzer, người vừa đắc cử Thị trưởng Herdecke hôm 28/9, bị thương nghiêm trọng tại nhà riêng vào đầu giờ chiều 7/10. Bà được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng.

Giới chức không đề cập nạn nhân bị thương như thế nào, song Matthias Miersch, lãnh đạo nhóm nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tại Berlin, nói bà Stalzer đã bị dao đâm. Truyền thông Đức cho biết bà bị đâm ít nhất 10 nhát dao và bị thương ở bụng cùng lưng.

Cảnh sát tại thị trấn Herdecke, Đức hôm 7/10. Ảnh: AP

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng bà là nạn nhân của một "hành động ghê tởm". "Chúng tôi lo lắng cho tính mạng của Thị trưởng đắc cử Đức và hy vọng bà ấy sớm bình phục", ông viết trên mạng xã hội X.

Giới chức cho biết đang "điều tra theo mọi hướng" và "chưa thể loại trừ yếu tố liên quan đến hoàn cảnh gia đình".

Theo truyền thông Đức, vào thời điểm Thị trưởng đắc cử Stalzer được phát hiện, hai con nuôi của bà đều có mặt ở nhà, là hai chị em 17 và 15 tuổi.

Con trai bà Stalzer khai rằng mẹ mình bị một vài người đàn ông tấn công trên đường. Tuy nhiên, cậu bé đã bị cảnh sát còng tay khi đưa đi thẩm vấn.

Truyền thông Đức cho biết một vụ bạo lực gia đình từng xảy ra ở nhà của bà Stalzer hồi mùa hè, khi con gái lớn dùng dao để tấn công mẹ.

Herdecke là thị trấn có khoảng 23.000 cư dân tại vùng Ruhr ở miền tây nước Đức, nằm giữa hai thành phố Hagen và Dortmund.

Bà Stalzer, 57 tuổi, đã đánh bại ứng viên thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Merz để giành chức Thị trưởng Herdecke và dự kiến nhậm chức vào ngày 1/11. Trước khi đắc cử, bà dành phần lớn cuộc đời ở Herdecke và từng làm luật sư chuyên về luật lao động.

Bà Stalzer trong bức ảnh đăng ngày 7/10. Ảnh: Bild

Một nghiên cứu gần đây cho thấy 60% chính trị gia Đức từng trở thành nạn nhân của hành động bạo lực ít nhất một lần. 20% nói điều đó khiến họ ngại xuất hiện ở nơi công cộng.

Sự việc của bà Stalzer làm gợi nhớ lại vụ Walter Luebcke, lãnh đạo địa phương theo phe bảo thủ và ủng hộ chính sách về người tị nạn của cựu thủ tướng Angela Merkel, bị ám sát năm 2019. Ông khi đó bị một nhà hoạt động cực hữu bắn chết trong lúc đang hút thuốc ở nhà.

Năm 2015, chính trị gia Henriette Reker bị một phần tử cực đoan cánh hữu dùng dao đâm chỉ một ngày trước khi được bầu làm thị trưởng Cologne. Bà sau đó hồi phục hoàn toàn để nhậm chức và dự kiến rời nhiệm sở trong năm nay.

Phạm Giang (Theo AP, AFP, Der Spiegel)