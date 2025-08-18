Thị trường chung cư, đất nền tại Đà Nẵng khởi sắc

Đà NẵngTheo các đơn vị phân tích, từ đầu năm đến nay, đất nền và chung cư dẫn dắt thị trường cả về mức độ tăng giá, sự quan tâm.

Sau khi ghi nhận nguồn cung mới hạn chế giai đoạn 2021-2023, thị trường căn hộ tại Đà Nẵng dần phục hồi. Từ đầu năm đến nay, phân khúc này tiếp đà tăng trưởng tích cực.

Tại báo cáo mới đây, hãng tư vấn, dịch vụ bất động sản Savills cho biết thị trường Đà Nẵng có thêm khoảng 1.100 căn hộ mới mở bán trong nửa đầu năm. Hãng dự kiến từ nay đến năm 2027, thủ phủ miền Trung sẽ có thêm đến 12.300 căn hộ từ 19 dự án.

Về giá, theo hãng dịch vụ CBRE, đến cuối tháng 6, bình quân giá bán sơ cấp căn hộ tại đây đạt 85 triệu đồng mỗi m2, tăng khoảng 27% theo năm. Đà tăng này bởi phần lớn các dự án mở bán từ năm 2024 đều hơn 65 triệu một m2. Một số dự án hạng sang với vị trí đắc địa ở trung tâm, dọc sông Hàn thậm chí lên tới 130-200 triệu đồng mỗi m2.

Công ty dịch vụ bất động sản DKRA cũng ước tính căn hộ hạng A và hạng sang chiếm khoảng 77% tổng nguồn cung sơ cấp chung cư. Tuy giá cao, căn hộ vẫn ghi nhận tỷ lệ bán tốt. Trong quý gần nhất, DKRA cho biết khoảng 1.480 căn hộ mới được bán, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Trước diễn biến này, Savills lý giải rằng thị trường căn hộ thu hút nhiều nhóm khách hàng khác nhau, trong đó nhà đầu tư từ Hà Nội và TP HCM vẫn hoạt động tích cực, nhất là với phân phúc hạng A.

Trong khi đó, ông Trần Trọng Vũ, Đồng sáng lập Công ty SPER nói rằng phân khúc căn hộ hạng sang những năm trước ở Đà Nẵng khá ế ẩm, nhưng hiện tiêu thụ khá tốt bởi đã có sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.

Theo ông Vũ, nhu cầu với các sản phẩm cao cấp cũng cao hơn hẳn so với các địa phương lân cận vốn ít khách quốc tế. Công suất các phòng khách sạn 4-5 sao ở đây đạt tỷ lệ cao, khoảng 70-75%. Trong nửa đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến thành phố cũng tăng gần 19% so với cùng kỳ 2024, đạt khoảng 5,8 triệu khách.

Khu vực trung tâm TP Đà Nẵng tháng 7/2025 với nhiều dự án khách sạn, căn hộ cao cấp. Ảnh: Nguyễn Đông

Với phân khúc đất nền, DKRA ghi nhận sức cầu quý II tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh giá thấp hơn hẳn mặt bằng chung cư. "Lượng tiêu thụ sơ cấp tương đương khoảng 15% tỷ trọng tổng nguồn cung (tương ứng 135/899 nền). Giao dịch chủ yếu ở nhóm sản phẩm có mức giá trung bình, khoảng 54 triệu một m2 ở khu vực Đà Nẵng cũ", báo cáo của DKRA nêu.

Đất nền cũng là phân khúc đứng đầu về thanh khoản, tăng giá, theo ông Trần Trọng Vũ. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, đất nền ven biển và tại các khu đô thị như Hòa Xuân, Nam Hòa Xuân, Nam Việt Á, FPT... đạt mức thanh khoản rất cao, với giá tăng bình quân 20-25% so với cuối năm ngoái.

Thậm chí, đất tại các vị trí đắc địa như Mỹ Khê, Sơn Trà có thể tăng 40-45% bởi nguồn cung khan hiếm, nhu cầu cao khi hoạt động du lịch phục hồi. Ông Vũ cho biết mới đây khoảng 600 lô đất nền ở khu vực Hòa Xuân của một chủ đầu tư lớn cũng được hấp thụ hết trong một tuần. Đây là khu vực có vị trí cận trung tâm, hạ tầng hoàn chỉnh và được quy hoạch bài bản.

DKRA dự báo sắp tới phân khúc này trên thị trường thứ cấp sẽ phục hồi về giá, lẫn thanh khoản với nhóm các sản phẩm đã hoàn thành thiện pháp lý, thuộc khu đô thị đa dạng tiện tích, kết nối vùng thuận tiện...

Ở chiều ngược lại, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là "điểm trũng" của thị trường. Theo DKRA, riêng loại hình nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng thiếu vắng dự án mới, nguồn cung chủ yếu đến từ dự án cũ mở bán từ năm trước. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được ghi nhận tại quý gần nhất. Dù du lịch phục hồi, việc hàng loạt dự án bỏ hoang chưa được đưa vào khai thác ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư. Tương tự, toàn bộ nguồn cung codotel trong quý II cũng đến từ các dự án cũ.

Đơn vị này cho rằng nguồn cung mới bất động sản nghỉ dưỡng thời gian tới sẽ tiếp tục vắng bóng khi nút thắt pháp lý tại nhiều dự án chưa được tháo gỡ. Vì thế, thanh khoản của phân khúc này dự kiến còn nhiều khó khăn, niềm tin nhà đầu tư vẫn ở mức thấp. Đồng sáng lập Công ty SPER Trần Trọng Vũ cũng nhận định loại hình bất động sản này gặp khó bởi thiếu sự tin tưởng của thị trường, cùng hiệu quả khai thác chưa thuyết phục.

Dù vậy, nhìn chung các chuyên gia và đơn vị phân tích đều cho rằng Đà Nẵng sau sáp nhập sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản miền Trung giai đoạn tới. Theo ông Trần Trọng Vũ, sau sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng mới là một trong những thành phố lớn hàng đầu cả nước với diện tích gấp 10 lần, dân số tăng 2 lần. Điều này tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho mở rộng quy mô đô thị, quỹ đất và phát triển các đại đô thị.

Các dự án trọng điểm như cảng nước sâu Liên Chiểu, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp phát triển bất động sản công nghiệp, hệ thống logistics, cũng như thu hút chuyên gia, lao động trình độ cao đến đây. Nhờ vậy, phân khúc căn hộ cao cấp, văn phòng có tiềm năng tăng trưởng mạnh.

Tuy nhiên, Savills lưu ý thành phố cần có sự điều chỉnh đồng bộ trong quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng và chính sách nhà ở nhằm cân bằng nguồn cung, tăng kết nối để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững.

Anh Tú