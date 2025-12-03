Thị trường căn hộ nghỉ dưỡng Đà Nẵng nhiều sức bật

Tăng trưởng du lịch, loạt sự kiện lễ hội quốc tế thường niên giúp thị trường căn hộ nghỉ dưỡng Đà Nẵng được giới đầu tư quan tâm, đạt tỷ lệ hấp thụ 97%.

Đà Nẵng đang ghi dấu trên bản đồ lễ hội châu Á nhờ loạt sự kiện thường niên. Nổi bật nhất là Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF) thu hút các đội thi từ nhiều quốc gia, tạo không gian sôi động kéo dài trên sông Hàn. Riêng năm 2025, năm đêm đầu của DIFF đã ghi nhận gần 400.000 lượt khách.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2025. Ảnh: VCRE

Ngoài ra, thành phố còn tổ chức giải ba môn phối hợp quốc tế Ironman 70.3, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng và các chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật, Việt - Hàn. Các hoạt động giúp địa phương nhiều năm liền nhận danh hiệu "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á".

Trong 10 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón 15,4 triệu lượt khách, tăng hơn 20%. Trong đó khách quốc tế đạt 6,3 triệu lượt, tăng 25,9%. Doanh thu lưu trú và ăn uống đạt gần 44.503 tỷ đồng, tăng 23,9%. Số liệu cho thấy sự phục hồi rõ rệt và vai trò trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng của thành phố. Đà Nẵng đồng thời thúc đẩy mục tiêu trở thành điểm đến MICE lớn của khu vực.

Trên nền tảng đó, bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang tại Đà Nẵng ghi nhận mức độ quan tâm tăng. Thành phố là trung tâm kinh tế miền Trung, thu hút chuyên gia và dòng khách có chi tiêu cao, tạo nhu cầu ổn định cho phân khúc lưu trú cao cấp. Các sản phẩm second home ven biển được giới đầu tư Hà Nội, TP HCM và người nước ngoài tìm kiếm nhờ tính kết hợp nghỉ dưỡng - khai thác cho thuê.

Theo báo cáo thị trường nửa đầu năm của Savills, thành phố dẫn đầu miền Trung về nguồn cung căn hộ nghỉ dưỡng với 6.049 căn từ 15 dự án; tỷ lệ hấp thụ đạt 97%, chủ yếu ở các dự án mở bán giai đoạn sau. Hành lang pháp lý minh bạch hơn và sự phục hồi của du lịch được xem là yếu tố hỗ trợ nguồn cung mới từ năm 2025 trở đi.

Savills đánh giá triển vọng tương lai tích cực khi thành phố dự kiến sẽ có thêm nhiều dự án căn hộ nghỉ dưỡng mới.

Dự án Nobu Danang bên bãi biển Mỹ Khê. Ảnh: VCRE

Sự tham gia của các thương hiệu quốc tế như Nobu, Mandarin Oriental hay JW Marriott góp phần nâng chuẩn thị trường, tăng giá trị thương mại và khả năng khai thác của dòng sản phẩm hạng sang có yếu tố thương hiệu (branded residences). Đây được đánh giá là nhóm sản phẩm có tốc độ tăng giá và tỷ lệ lấp đầy ổn định hơn so với các sản phẩm không thương hiệu.

Tại Đà Nẵng, Nobu Danang là một trong những dự án nổi bật. Dự án do Nobu Hospitality vận hành, đơn vị có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn - nhà hàng cao cấp. Các căn hộ studio và 1 phòng ngủ hướng đến nhóm khách lưu trú ngắn hạn, phù hợp xu hướng du lịch kết hợp công việc. Theo tính toán của đơn vị phát triển, căn studio có thể đạt tỷ suất lợi nhuận 3,7% ngay năm đầu (với công suất 50%) và tăng lên khoảng 6,4% vào năm thứ 5 khi công suất vận hành đạt 70%. Căn 1 phòng ngủ có tỷ suất khởi điểm 3,2% và kỳ vọng khoảng 5,5% sau 5 năm.

Phối cảnh căn hộ nghỉ dưỡng tại Nobu Danang. Ảnh: VCRE

Theo lý giải, các con số này phản ánh cơ hội khai thác đến từ nhu cầu lưu trú thực chất của thành phố, thay vì dựa trên kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn thanh lọc, những dự án có thương hiệu vận hành, pháp lý rõ ràng và công suất khai thác ổn định đang được nhà đầu tư ưu tiên.

Hoài Phương