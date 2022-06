Thị trường căn hộ mới tại TP HCM tăng tỷ lệ hấp thụ

Theo Savills, tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt 75%, cao nhất trong 5 quý gần đây, trong khi nguồn cung mới ghi nhận mức 83%.

Theo nhận định của giới chuyên gia, giữa bối cảnh quỹ đất tại các khu vực trung tâm TP HCM ngày càng thu hẹp thì xu hướng nguồn cung căn hộ đang có sự dịch chuyển về các quận ven đô hoặc các tỉnh thành lân cận thành phố.

Nguồn cung căn hộ tại TP HCM thấp nhất trong 5 năm qua

Báo cáo thị trường quý 4/2021 của Cushman & Wakefiel Việt Nam cho thấy, giá bán căn hộ hạng A tại TP HCM ghi nhận mức giá trung bình đạt 143,6 triệu đồng một m2, tăng 36% theo quý và tăng 23% theo năm.

Trong khi đó, nguồn cung lại có chiều hướng giảm mạnh. Theo báo cáo của DKRA Việt Nam, trong năm 2021, TP HCM ghi nhận có khoảng 22 dự án căn hộ mở bán (9 dự án mới và 13 giai đoạn mở bán tiếp theo), cung cấp cho thị trường khoảng 13.583 căn, chỉ bằng 77% so với năm 2020 (17.579 căn), bằng 55% so với năm 2019 (25.514 căn) và 35% so với năm 2018 (38.107 căn), đây là mức thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay.

Theo lý giải của một chuyên gia, nguồn cung khan hiếm, quỹ đất ngày càng hạn hẹp, giá nguyên vật liệu tăng là một số nguyên nhân thúc đẩy việc tăng giá căn hộ.

Căn hộ hạng sang có tỷ lệ hấp thụ tốt

Mặc dù khan hiếm nguồn cung nhưng thị trường căn hộ tại TP HCM vẫn đang có sức hút giao dịch. Theo khảo sát từ Savills, tỷ lệ hấp thụ của các dự án căn hộ mới lên đến 83% trong quý 1/2022. Chỉ trong hai quý đầu năm 2022, lượt tìm kiếm nhà đất tại TP HCM tăng hơn 89%. Riêng phân khúc căn hộ chung cư ghi nhận nhu cầu mua tăng 74%, trong đó dòng sản phẩm căn hộ cao cấp ghi nhận nhu cầu tìm kiếm tăng hơn 60%, tỷ lệ giao dịch căn hộ vẫn duy trì ở mức cao.

Thêm vào đó, trong giai đoạn "bình thường mới", nhu cầu tìm mua căn hộ cao cấp đáp ứng các tiêu chí đa tiện ích, gần trung tâm để thuận tiện di chuyển, có pháp lý rõ ràng, phong thủy tốt, thời gian bàn giao nhà nhanh đang là những sự ưu tiên hàng đầu của khách hàng khi tìm mua dự án căn hộ cao cấp.

Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung, KITA Group giới thiệu dự án căn hộ hạng sang Stella Residence tọa lạc ngay trung tâm TP HCM, đã thu hút sự quan tâm của các khách hàng và nhà đầu tư.

"Mỗi căn hộ hạng sang được bàn giao chất lượng với vật liệu cao cấp, thiết kế tinh tế với độ hoàn thiện cao, giúp thỏa mãn nhu cầu tận hưởng giá trị sống theo cách riêng của mỗi khách hàng. Stella Residence kiến tạo nên không gian sống đậm chất riêng cho các khách hàng đang tìm kiếm một chuẩn sống mới", đại diện KITA Group chia sẻ.

KITA Group được biết đến là nhà phát triển bất động sản sở hữu loạt giải thưởng: Nhà phát triển dự án đột phá nhất tại Vietnam Property Awards 2020, Nhà phát triển đô thị xuất sắc nhất tại DOT Property Vietnam Awards 2020, Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam tại BCI Asia Awards 2020 - 2021.

