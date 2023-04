'Thị trường biến động mở ra cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn'

Thị trường nhà đất gặp khó về thanh khoản nhưng cũng là thời điểm cho các doanh nghiệp nhiều tiềm lực tham gia đầu tư, theo đại diện VinaLiving.

VinaLiving là đơn vị phát triển bất động sản thuộc tập đoàn VinaCapital. Doanh nghiệp có hơn 10 năm phát triển các dự án bất động sản cao cấp như Nine South ở Nhà Bè, The Garland quận 9, Azura, The Ocean Villas tại Đà Nẵng và Quy Nhơn...

Ông Đỗ Chí Hiếu - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinaLiving chia sẻ về cơ hội cho các nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Đỗ Chí Hiếu - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinaLiving. Ảnh: VinaLiving

- Theo ông thị trường bất động sản đang chịu tác động như thế nào trong bối cảnh doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, áp lực từ trái phiếu?

- Thị trường đang trong giai đoạn thanh lọc, nhiều dự án giảm tiến độ. Vừa qua, thông tin về việc giảm lãi suất cho vay của ngân hàng cũng phần nào mang lại hiệu ứng tích cực, giảm bớt gánh nặng chi phí tài chính cho cả người mua nhà lẫn chủ đầu tư, tạo đòn bẩy tâm lý cho thị trường.

Tín hiệu này khẳng định thanh khoản cải thiện của hệ thống ngân hàng cũng như hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, nút thắt chính nằm ở việc giải quyết vấn đề pháp lý để đảm bảo quyền lợi của người mua nhà và chủ đầu tư. Theo tôi, thì đây là thời điểm để doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về pháp lý.

- Liệu hiện tại có phải là thời điểm thích hợp để những nhà đầu tư có tiềm lực tham gia thị trường?

- Bất động sản là thị trường có tính chu kỳ. Đối với mỗi lần biến động, thị trường có xu hướng trở nên phức tạp hơn đồng thời tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư.

Hiện tại là thời điểm tốt nhất để các nhà đầu tư có vốn và tầm nhìn dài hạn giải ngân cho một chu kỳ bất động sản mới. Các dự án có chất lượng tốt sẽ là những tài sản được ưu tiên chuyển nhượng trong thời gian tới và khoảng cách đàm phán đang được thu hẹp do áp lực tài chính của các chủ đầu tư.

Trong bối cảnh việc tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp trong nước bị hạn chế, gặp khó khăn trong huy động vốn thì đây là cơ hội để nhà đầu tư nước ngoài gia nhập thị trường.

Lý do nhà đầu tư đặt kỳ vọng tại thị trường bất động sản bởi Việt Nam có lợi thế về dân số, các chính sách thu hút đầu tư FDI, môi trường tự nhiên... những điều này đã tạo ra nhu cầu về nhà ở lớn cho người dân lẫn các lực lượng lao động quốc tế đến đây làm việc.

- Nhận xét của ông khi nhà đầu tư ngoại vào thị trường Việt Nam sẽ có những thế mạnh gì, bên cạnh đó là những khó khăn ra sao?

- Về thế mạnh, nhà đầu tư nước ngoài có lợi thế về nguồn vốn dài hạn. Trước đó, các sản phẩm của những liên doanh giữa nhà phát triển bất động sản trong nước với các nhà đầu tư từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... hầu hết được đánh giá cao về chất lượng và tính da dạng của các sản phẩm.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM. Ảnh: Hà Mai

Tuy nhiên, thế khó của các nhà đầu tư nước ngoài là họ không thông hiểu vấn đề về pháp lý và thường có xu hướng chỉ chấp nhận mua các dự án, quỹ đất sẵn sàng để triển khai. Trước đây những cơ hội này là rất hiếm khi thị trường tăng trưởng, gần đây thì các nhà phát triển trong nước đã và đang chấp nhận hợp tác hoặc thậm chí bán đi các dự án dạng này để cân đối nguồn vốn.

- Thị trường gặp khó ảnh hưởng gì đến các dự án đang triển khai của VinaLiving?

- Hiện nay, tỷ lệ sản phẩm chưa bán của chúng tôi chỉ còn dưới 3% và duy trì được một tỷ lệ đòn bẩy tài chính rất thấp. Đối với các dự án đang triển khai, VinaLiving khá thận trọng trong quá trình sử dụng nguồn vốn do đó tiến độ công trường luôn bảo đảm và không gặp vấn đề về dòng tiền.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chủ động giãn tiến độ thanh toán để giảm áp lực tài chính cho phía khách hàng.

- VinaLiving đầu tư bất động sản như thế nào trong bối cảnh thị trường hiện nay?

- VinaLiving đang trong giai đoạn tìm kiếm nguồn vốn từ các đối tác nước ngoài. Chúng tôi ưu tiên đối tác tin tưởng vào triển vọng dài hạn tại các quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao và phần lớn người dân có xu hướng duy trì lượng tài sản ròng cao trong bất động sản như Việt Nam. Việc hợp tác với tập đoàn Ryobi của Nhật Bản là minh chứng cụ thể.

Thời gian tới VinaLiving vẫn tiếp tục tập trung vào những sản phẩm thấp tầng chất lượng cao, hướng đến nhu cầu ở thật đi kèm tiện ích như các khu resort. Đặc biệt là các dòng bất động sản liền thổ "ăn theo" các trục hạ tầng chính đang được phát triển và tiện ích xã hội (trường, chợ, bệnh viện ...) có sẵn để đảm bảo khách hàng có nhu cầu thật. đây vốn là thế mạnh của chúng tôi trong suốt 15 năm qua. Trong thời gian này chúng tôi tập trung nguồn lực thực hiện các giao dịch M&A, đồng thời hoàn thiện hạ tầng, nhà mẫu cho các dự án sắp triển khai.

Tôi hy vọng trong năm nay thị trường sẽ giải quyết được các vấn đề căn cơ như pháp lý và nguồn vốn. Về phía doanh nghiệp, VinaLiving hoàn toàn tin tưởng vào triển vọng trung và dài hạn của kinh tế Việt Nam nói chung và bất động sản nói riêng.

An Hy