Thị trường bất động sản TP HCM thiếu nguồn cung căn hộ hạng A

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý I của JLL, nguồn cung ở TP HCM chỉ đạt 2.256, thấp nhất từ năm 2014. Số lượng căn tiền mở bán cũng bị chậm lại với khoảng 70% bị hoãn lại so với kế hoạch. Khoảng 80% tổng nguồn cung quý này thuộc phân khúc bình dân và trung cấp, trong khi đó chỉ có một dự án cao cấp được mở bán ở quận 7 và không có dự án hạng sang nào được mở bán mới.

Một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung căn hộ hộ giảm là tác động của dịch Covid-19, vấn đề chậm cấp phép và kỳ nghỉ Tết dài. Nhiều chuyên gia bất động sản cũng cho rằng, Covid-19 chính là "phép thử" cho doanh nghiệp, nhất là đơn vị có quỹ đất hạn chế, không có tiềm lực tài chính, phụ thuộc vào nguồn thu ngắn hạn. Giới bất động sản cũng nhận định, nếu bệnh dịch tiếp tục kéo dài, trong quý II/2020, nguồn cung mới từ các dự án bất động sản đủ điều kiện gia nhập thị trường, nhất là căn hộ thuộc phân khúc cao cấp cũng sẽ vẫn thiếu.

Nguồn cung căn hộ thiếu song giá bán phân khúc căn hộ cao cấp và hạng san vẫn tăng. Theo báo cáo của CBRE, giá căn hộ thuộc phân khúc này tăng 6-8%. Nhiều chuyên gia nhận định, giá bán tăng do nhu cầu của người mua nhà với loại hình căn hộ cao cấp có xu hướng gia tăng. Covid-19 đang khiến khách hàng có xu hướng quan tâm nhiều đến phân khúc căn hộ hạng A, tích hợp được nhiều tiện ích trong một.

Điều này bắt nguồn từ thực tế cuộc sống cách ly xã hội của cư dân, các khu đô thị lớn có đầy đủ tiện ích như siêu thị, bệnh viện, trường học, sân thể thao, khu công viên, vui chơi giải trí..., giúp cư dân sống khá thoải mái và yên tâm khi thực hiện chế độ không ra đường.

Ngoài ra, các chính sách đối với người nước ngoài tại Việt Nam và người Việt Nam trở về từ các vùng dịch trong thời gian qua được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Điều này cũng tạo điều kiện cho thị trường thu hút các nhà đầu tư. Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, tỷ trọng nguồn vốn rót vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản hiện đứng thứ hai, chiếm gần 30% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam.

Khách hàng đang tìm hiểu một dự án căn hộ cao cấp tại TP HCM.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cho rằng, phân khúc căn hộ cao cấp vẫn là sản phẩm tiềm năng để đưa vào "giỏ hàng" đầu tư của mình. Bởi họ nhận định rằng, đầu tư vào phân khúc này có khả năng sinh lời, thanh khoản tốt, được đảm bảo bởi uy tín chủ đầu tư .

Theo khảo sát của kênh thông tin Batdongsan.com.vn, trong một năm, giá bán căn hộ tăng bình quân 11,8% còn lợi tức cho thuê ít biến động, đạt 5,4%. Nhóm căn hộ có diện tích 85-90 m2 có giá chào thuê bình quân 14,2 triệu đồng một căn mỗi tháng, tỷ suất lợi nhuận trong 12 tháng gần như không đổi, ước tính quanh mốc 5,4%.

Sự sôi động của thị trường căn hộ hạng A còn được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nhờ chính sách ưu đãi từ các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng cũng như tung ra nhiều gói cho vay cạnh tranh để thu hút khách hàng. Các chủ đầu tư sẽ đưa ra các chính sách bán hàng ưu đãi nhằm kích cầu tích cực hơn.

Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, sau khi dịch bệnh kết thúc, thị trường bất động sản nói chung và phân khúc căn hộ hạng A nói riêng sẽ cùng lúc đón nguồn mạnh mẽ từ cả khách hàng lẫn nhà đầu tư. Những dự án mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng như ở resort cùng hệ tiện ích "all in one" sẽ được nhiều người quan tâm.

Tâm Anh