Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi cục bộ

Nguồn cung cải thiện cùng xu hướng 'ăn chắc mặc bền' giúp tỷ lệ hấp thụ bất động sản nghỉ dưỡng tăng từ 1,3 đến gần 2 lần so với 2024, tuy nhiên mức độ phục hồi chưa ở diện rộng, theo DKRA.

Theo báo cáo của DKRA Consulting, năm 2025, thị trường ghi nhận hơn 13.000 sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng gồm biệt thự, nhà phố và condotel được chào bán ra thị trường, tăng khoảng 25% so với năm trước. Riêng lượng sản phẩm mở bán mới tăng 33%. Lượng tiêu thụ đạt khoảng 4.000 sản phẩm, vẫn ở mức khiêm tốn so với nguồn cung nhưng đã cải thiện đáng kể khi tăng từ 1,3 đến gần 2 lần so với cùng kỳ 2024.

Số liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng cho thấy diễn biến tích cực hơn so với năm trước. Năm 2025, nguồn cung sơ cấp bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đang chào bán đạt gần 11.000 sản phẩm, gấp khoảng bốn lần so với năm 2024. Tỷ lệ hấp thụ trên rổ hàng đạt khoảng 55-65%, cao hơn đáng kể so với mức 20-30% của năm trước đó.

Dù vậy, các đơn vị nghiên cứu cho rằng sự phục hồi này chưa lan tỏa trên diện rộng. Ông Lê Đình Chung, Phó chủ tịch Hội đồng nghiên cứu và đánh giá thị trường VARS, nhận định thanh khoản hiện chủ yếu tập trung tại một số dự án đô thị biển và đại đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn, do các chủ đầu tư uy tín phát triển. Những mô hình tích hợp nhiều chức năng, vừa phục vụ nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và đầu tư dài hạn, đang ghi nhận mức độ quan tâm tốt hơn so với các dự án nghỉ dưỡng đơn thuần.

Một dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang vận hành tại Bình Thuận. Ảnh: Eras Group

Còn theo ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, hành vi mua bất động sản nghỉ dưỡng đang dịch chuyển theo hướng thận trọng hơn. Thay vì chỉ quan tâm đến vị trí và kỳ vọng tăng giá, nhà đầu tư hiện đặt nặng yếu tố pháp lý, tiến độ triển khai và khả năng vận hành khai thác sau khi dự án hoàn thành. Giao dịch vì vậy tập trung tại các dự án đã hoàn thiện pháp lý, có năng lực tài chính và vận hành rõ ràng, nằm tại các điểm đến du lịch trọng điểm như Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang.

Sự chọn lọc ngày càng rõ nét của người mua cũng buộc các chủ đầu tư điều chỉnh chiến lược phát triển. Thay vì mở bán sớm khi dự án còn trên giấy, nhiều doanh nghiệp ưu tiên hoàn thiện pháp lý, xây dựng và đưa sản phẩm vào vận hành trước khi ra mắt thị trường. Như trường hợp của Eras Land, đầu tháng 1, họ giới thiệu 126 căn biệt thự nghỉ dưỡng biển tại dự án Costamigo Resort ở Lâm Đồng. Dự án có quy mô 12,5 ha, gồm 126 căn biệt thự và hơn 150 phòng dịch vụ, đã hoàn thiện xây dựng và nội thất. Chủ đầu tư đưa dự án vào vận hành khai thác thử nghiệm trước khi mở bán nhằm đánh giá hiệu quả và tạo thêm cơ sở cho nhà đầu tư xem xét khả năng tạo dòng tiền.

Theo hướng tương tự, Trung Nam Group đang phát triển dự án Anara Bình Tiên Golf & Beach Resort tại Khánh Hòa. Dự án đã hoàn thiện pháp lý, xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm từ năm 2025, song theo kế hoạch năm nay mới chính thức mở bán. Một số dự án khác trên khu vực Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc cũng đang được triển khai theo mô hình hoàn thiện - vận hành - ra mắt.

Nhận định về sự thay đổi của thị trường, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Eras Land, cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng đang chuyển sang giai đoạn phát triển theo hướng "ăn chắc mặc bền", chắc về pháp lý và bền vững trong vận hành khai thác. "Nếu trước đây thị trường chủ yếu vận hành theo logic "mua - bán - chênh lệch giá", thì hiện nay giá trị tài sản tạo ra trong quá trình sử dụng mới là yếu tố quyết định", bà nói.

Từ góc nhìn này, bà Hương đánh giá bất động sản nghỉ dưỡng sẽ bước vào một chu kỳ phát triển mới, trong đó tiêu chuẩn sản phẩm và năng lực vận hành được đặt ngang hàng với yếu tố vị trí. Cùng với yếu tố pháp lý, bài toán khai thác và vận hành đang trở thành tiêu chí sàng lọc quan trọng. Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào cam kết thuê lại hoặc lợi nhuận cố định, mà ưu tiên khả năng tạo dòng tiền thực tế, công suất khai thác và năng lực quản lý của chủ đầu tư. Sự dịch chuyển này trở nên rõ nét hơn sau giai đoạn thị trường suy giảm, khi nhiều nhà đầu tư cá nhân chịu tổn thất tại các sản phẩm mang tính đầu cơ cao.

Dù triển vọng đã được cải thiện, các chuyên gia cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng vẫn cần thêm thời gian để bứt phá rõ rệt. Việc đầu tư trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi nhà đầu tư phải nghiên cứu kỹ, tập trung nhiều hơn vào hiệu quả khai thác, và khả năng hoàn vốn trong trung và dài hạn của dự án. Trong giai đoạn tới, chỉ những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, vị trí gắn với hệ sinh thái du lịch phát triển và chiến lược vận hành dài hạn mới có thể duy trì thanh khoản ổn định.

"Quá trình thanh lọc, dù gây nhiều áp lực trong ngắn hạn, được xem là bước cần thiết để thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tái cấu trúc theo hướng lành mạnh và bền vững hơn, thay vì tăng trưởng dựa trên kỳ vọng", bà Hương nhận xét.

