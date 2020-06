Thị trường bất động sản Đà Nẵng dần phục hồi

Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh triển khai dự án, tâm lý nhà đầu tư lạc quan sau giai đoạn thị trường Đà Nẵng và cả nước trầm lắng do Covid-19.

Giữa lúc nền kinh tế nói chung đang dần phục hồi, tâm lý nhà đầu tư bất động sản cũng dần lạc quan trở lại. Dòng tiền bị "đóng băng" trong thời gian giãn cách xã hội đang có nhiều dấu hiệu rót mạnh vào các khu vực tiềm năng tại Đà Nẵng.

Trải qua giai đoạn lao dốc, bất động sản Đà Nẵng được cho là đã qua thời kỳ sàng lọc. Các chủ đầu tư uy tín, tiềm lực mạnh sẽ tận dụng cơ hội trong giai đoạn này để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, song song cùng sự phát triển mạnh của hạ tầng và đô thị hóa theo quy hoạch bài bản của thành phố.

Cuối tháng 5 vừa qua, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do liên danh Công ty Sakae Corporate và Công ty Surbana Jurong (Singapore) tư vấn.

Trải qua giai đoạn lao dốc, thị trường bất động sản Đà Nẵng nhiều triển vọng phát triển mới. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo đồ án, từ nay đến 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút gần 300.000 tỷ đồng để hiện thực hóa quy hoạch. Chủ trương huy động, khơi thông nguồn vốn đầu tư từ xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Đà Nẵng sẽ đầu tư và thu hút đầu tư nhiều dự án đặc biệt quan trọng như cảng Liên Chiểu, nạo vét sông Cổ Cò, tuyến đường vành đai phía Tây từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn các dự án lớn khác như Làng đại học Đà Nẵng, sân golf huyện Hòa Vang, câu lạc bộ cưỡi ngựa, khu phức hợp trung tâm tài chính - thương mại - vui chơi giải trí - casino và chung cư cao cấp...

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2020, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án trong nước với tổng vốn hơn 10.815 tỷ đồng và cấp mới cho 50 dự án FDI, tổng vốn 77,5 triệu USD.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng được tiếp sức bởi sự phục hồi của ngành du lịch.

Bên cạnh các dự án hạ tầng và công nghiệp, du lịch Đà Nẵng cũng đang hồi sinh mạnh mẽ với chủ trương kích cầu toàn lực. Gói kích cầu mang tên Danang Thank You 2020 đã thu hút 150 doanh nghiệp tham gia, kỳ vọng giúp thủ phủ du lịch miền Trung - một trong 25 điểm đến thịnh hành trên thế giới năm 2020 (do TripAdvisor bình chọn) đón dòng khách ổn định vào nửa cuối năm.

Từ tín hiệu khởi sắc và phục hồi toàn diện của nền kinh tế, bất động sản Đà Nẵng 2020 đang được tiếp sức đáng kể sau thời gian dài ảm đạm.

Động lực từ nhu cầu ở thực

Trong bức tranh chung được đánh giá có nhiều yếu tố tích cực, thị trường bất động sản Đà Nẵng năm 2020 được dự báo sẽ có sự điều chỉnh giá trị thực phù hợp với các đối tượng có nhu cầu ở thực. Đồng thời, các sản phẩm dự án hoàn chỉnh về pháp lý, nhất là các sản phẩm hình thành trong tương lai sẽ có cơ hội thanh khoản tốt trở lại.

Nhu cầu đầu tư bất động sản Đà Nẵng có xu hướng chuyển dịch về phía Đông Nam thành phố với nguồn cung đất nền dồi dào. Ảnh: Nguyễn Đông.

Xu hướng trên phù hợp với tốc độ đô thị hóa và cơ cấu dân số của Đà Nẵng. Cụ thể, tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy tốc độ tăng dân bình quân hằng năm trong 10 năm qua (2009-2019) của Đà Nẵng là 2,45%, xếp thứ ba cả nước. Giữa các tỉnh, thành từ Thanh Hóa trở vào Nam, mật độ dân số của Đà Nẵng chỉ kém TP HCM. Điều đó cho thấy Đà Nẵng đang ở mức độ tập trung rất cao về đô thị hóa.

Mật độ dân số cũng có sự chênh lệch khá lớn giữa các quận, huyện của Đà Nẵng. Hơn 4/5 dân số tập trung trên một diện tích bằng 1/4 diện tích toàn thành. Trong đó quận Hải Châu, Thanh Khê chiếm 34% dân số nhưng diện tích chỉ 3,1%.

Nhằm giảm tải cho các khu vực trung tâm, thành phố đã xác định hai mũi nhọn phát triển đô thị theo quy hoạch là phía Đông Nam và Tây Bắc. Đây cũng là các khu vực được dự báo đón lực cầu lớn của người dân trong tương lai, nhất là phía Đông Nam - nơi có quy hoạch đồng bộ về hạ tầng, gần biển, gần sông và nằm trong chiến lược phát triển tuyến du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam.

Nhiều chuyên gia nhận định, từ sự quá tải hạ tầng đô thị ở khu vực trung tâm, quỹ đất hạn hẹp trong khi nhu cầu ở thực vẫn rất lớn, thị trường bất động sản Đà Nẵng còn dư địa phát triển rộng mở về phía Nam. Với tiềm năng sẵn có, một khi quy hoạch tổng thể được thông suốt, những nút thắt của thị trường được tháo gỡ, bất động sản Đà Nẵng sẽ khởi động chu kỳ tăng trưởng mới với nhiều cơ hội sáng giá.

Minh Anh