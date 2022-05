Thị trường bảo hiểm vật nuôi sẽ tăng hơn 12 tỷ USD

Quy mô thị trường bảo hiểm vật nuôi được dự đoán tăng 12,05 tỷ USD trong giai đoạn 2021 - 2026 với tốc độ CAGR là 27,11%.

Bắc Mỹ là khu vực tăng trưởng hàng đầu, chiếm 59% toàn thị trường bảo hiểm vật nuôi trong giai đoạn nghiên cứu. Lượng vật nuôi được mua bảo hiểm ngày càng tăng đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Ở Mỹ, khoảng 2/3 số hộ gia đình có ít nhất một thú cưng. Các quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil cũng đang chứng kiến sự gia tăng số vật nuôi.

Bảo hiểm vật nuôi đang trở thành xu hướng trên toàn cầu do lượng thú cưng đang tăng dần. Ảnh: Willereng

Theo một nghiên cứu về tâm lý người nuôi thú cưng, phần lớn họ tin vật nuôi có tác động tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của họ, điều này khiến thị trường mua bán thú cưng ngày càng phát triển. Vì quan điểm này, cứ 4 người lại có 3 người tham gia bảo hiểm vật nuôi cho thú cưng của họ. Do đó, các nhà cung cấp bảo hiểm vật nuôi đang cân nhắc đến sự gia tăng lượng vật nuôi trên toàn thế giới để mở rộng danh mục đầu tư, phát triển các sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho thú cưng. Lượng vật nuôi tăng được kỳ vọng góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường bảo hiểm vật nuôi toàn cầu trong những năm tới.

Loại hình bảo hiểm này vẫn chưa phổ biến ở các nước đang phát triển sẽ thách thức cho thị trường bảo hiểm vật nuôi trong giai đoạn dự báo. Các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Ấn Độ, Sri Lanka, Trung Quốc, Indonesia và Philippines không có các quy định nghiêm ngặt về sự an toàn của vật nuôi. Chính phủ các nước này chủ yếu tập trung vào sự an toàn của các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Sự thiếu quan tâm về vấn đề an toàn cho vật nuôi không thúc đẩy chủ sở hữu bảo vệ hoặc tham gia bảo hiểm cho chúng.

Bên cạnh đó, lượng khách hàng tham gia bảo hiểm vật nuôi ngày càng tăng ở khu vực Bắc Mỹ. Tỷ lệ sở hữu vật nuôi cao và sự phát triển công nghệ trong được dự đoán là lý do thúc đẩy thị trường bảo hiểm vật nuôi tăng trưởng tại khu vực này. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng tại thị trường Bắc Mỹ sẽ nhanh hơn các khu vực khác. Trong đó, Mỹ là thị trường quan trọng cho bảo hiểm vật nuôi trong khu vực Bắc Mỹ.

Thanh Thư (theo Insurance Newsnet)