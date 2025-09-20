Thị trấn với toàn bộ dân sống cùng một tòa nhà

MỹVới nhiều du khách, thị trấn Whittier trông như bối cảnh phim tận thế khi toàn bộ 263 cư dân sống, làm việc, đi học trong một tòa nhà duy nhất, gần như tách biệt với bên ngoài.

Nằm trên bờ biển Passage Canal hẻo lánh của Alaska, thị trấn Whittier nổi tiếng thu hút sự chú ý của cả thế giới với mô hình sống độc đáo. Gần như toàn bộ dân số khoảng 263 người (tính đến năm 2023) đều tập trung tại một tòa nhà duy nhất có tên Begich Towers Condominium.

Tòa nhà Begich Towers gồm 14 tầng với gần 200 căn hộ. Bên trong tòa nhà có đầy đủ tiện nghi như bưu điện, cửa hàng tiện lợi, tiệm giặt là, nhà thờ, đồn cảnh sát và thậm chí một đường hầm dẫn đến trường học và sân chơi trong nhà. Cư dân không cần rời khỏi tòa nhà để đáp ứng các nhu cầu cơ bản, một lợi thế lớn trong những mùa đông khắc nghiệt của Alaska.

Chung cư Begich Towers Condominium nơi cả thị trấn sinh sống. Ảnh: New York Post

Tuy nhiên, sống trong không gian khép kín như vậy cũng có những thách thức. Quyền riêng tư gần như không tồn tại và tin đồn lan truyền nhanh chóng. Nếu xảy ra mâu thuẫn, bạn có thể gặp lại người đó trong phòng giặt là, cửa hàng hoặc thang máy. Dù vậy cư dân Whittier đã học cách hòa hợp, tạo nên một cộng đồng gắn kết, mọi người quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau.

TikToker Nikki Delventhal đã gọi Whittier là "thành phố kỳ lạ nhất" cô từng thấy. Giao thông tại thị trấn này không phải trên đường mà diễn ra trong thang máy.

Whittier nằm trên bờ biển Passage Canal, được bao quanh bởi những ngọn núi dốc và vịnh nước. Quân đội Mỹ thành lập thị trấn này trong Thế chiến II vì vị trí chiến lược được che phủ bởi mây dày, khiến khó bị phát hiện. Trong những năm 1950, Whittier từng là nơi sinh sống của khoảng 1.200 người, chủ yếu là quân nhân và gia đình họ.

Thời kỳ này, ngoài tòa nhà Begich Towers, quân đội còn xây dựng tòa nhà Buckner rộng 25.000 m2, được mệnh danh là "thành phố trong thành phố" với đầy đủ tiện ích từ bệnh viện, rạp chiếu phim, ngân hàng đến cả bãi tập bắn.

Tuy nhiên, sau khi quân đội rút đi vào năm 1960, dân số Whittier sụt giảm nghiêm trọng. Tòa nhà Buckner bị bỏ hoang vào những năm 1970, dần xuống cấp và hư hại, để lại Begich Towers là trung tâm duy nhất của thị trấn. Những cư dân kiên cường nhất đã ở lại, và Whittier chính thức được thành lập như một thành phố vào năm 1969.

Ngày nay, kinh tế Whittier chủ yếu dựa vào việc hỗ trợ tàu phà, đường sắt Alaska, vận chuyển hàng hóa, đánh bắt cá và du lịch. Chính sự độc đáo đã biến nơi đây thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút hơn 700.000 du khách mỗi năm vào mùa hè.

Một nhà hàng bên trong chung cư. Ảnh: The US Sun

Sự cô lập của Whittier được thể hiện rõ nhất qua con đường độc đạo dẫn vào thị trấn: một đường hầm dài 4 km xuyên qua núi. Đường hầm này đóng cửa nghiêm ngặt sau 22h30 mỗi đêm. Điều này buộc người dân và du khách phải lên kế hoạch di chuyển cực kỳ cẩn thận để tránh bị mắc kẹt bên ngoài trong thời tiết lạnh giá. Chính sự biệt lập này, kết hợp với mô hình sống "tất cả trong một", đã khiến một du khách nhận xét Whittier là "bối cảnh hoàn hảo cho ngày tận thế".

Dù có cuộc sống độc đáo, du khách đến Whittier lần đầu có thể đối mặt với thử thách từ khí hậu ẩm ướt và cảm giác bị cô lập. Tuy nhiên, bù lại, họ sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục và trải nghiệm một trong những cộng đồng đặc biệt nhất thế giới.

Hoài Anh (Theo New York Post, Times of India)