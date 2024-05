Thị trấn Italy cho phép tổ chức đám cưới khỏa thân

Chính quyền thị trấn San Vero Milis ở vùng ven biển Sardinia, Italy, cho phép các cặp đôi tổ chức đám cưới khỏa thân trên bãi biển.

Luigi Tedeschi, Thị trưởng của San Vero Milis, hôm 3/5 cho biết chính quyền nảy ra ý tưởng sau khi một cặp vợ chồng người Đức viết thư hỏi liệu họ có thể tổ chức đám cưới trên bãi biển Is Benas hay không. Đây là bãi biển có một khu vực dành cho những người khỏa thân trong hai năm qua.

"Tôi nghĩ chúng ta đang sống trong thời điểm nhạy cảm với sự tự do của mọi người. Người dân biểu tình và bị cảnh sát bắt hoặc đe dọa. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta cần làm điều gì đó để chứng minh mọi người được tự do", ông Tedeschi giải thích lý do cho phép tổ chức đám cưới khỏa thân.

Một phần bãi biển Is Benas, Italy. Ảnh: CNN

Thị trưởng cho biết thêm khu vực trung tâm trên bãi biển Is Benas vốn là điểm đến của những người theo chủ nghĩa khỏa thân, bên cạnh những du khách thông thường.

"Khỏa thân không liên quan gì tới tình dục. Đối với những người theo chủ nghĩa khỏa thân, đó là triết lý sống gần gũi với thiên nhiên. Điều đó cần được tôn trọng", ông nói.

Thị trưởng cho biết chưa có ai trong thị trấn phàn nàn về vấn đề này. "Chỉ có một vài câu nói đùa rằng không biết tôi có phải mặc quần áo khi chủ trì hôn lễ hay không. Mọi người chỉ đùa thôi. Về cơ bản, người dân đều ủng hộ", ông Tedeschi nói.

Thị trấn San Vero Milis, Italy, có dân số 2.500 người và hàng chục nghìn người thường đến đây vào mùa hè. Khu vực quanh San Vero Milis có đường bờ biển đẹp hàng đầu châu Âu, trong đó đường bờ biển dài hơn 27 km thuộc quyền hạn quản lý của thị trấn.

