Thi tốt nghiệp THPT đợt hai ngày 3-4/9

Ngày 3-4/9, hơn 26.000 thí sinh ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Đăk Lăk và những em diện F0, F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt hai.

Lịch thi được thống nhất sau buổi làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo với lãnh đạo 27 Sở Giáo dục và Đào tạo có thí sinh thi đợt hai và nhận được công văn đề xuất từ UBND TP Đà Nẵng.

Thí sinh sẽ tham dự bốn bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Đề thi vẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ra với độ khó được khẳng định là "tương đương đợt một" ngày 9-10/8.

Lịch thi tốt nghiệp THPT đợt hai.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đà Nẵng có nhiều thí sinh thi đợt hai nhất với hơn 10.800 em, Quảng Nam có hơn 9.100 và Đăk Lăk gần 5.400. Một số tỉnh, thành như Sơn La, Nam Định, Hải Phòng, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ có một thí sinh. Vì vậy, nhiều tỉnh thành mong muốn tổ chức ghép thí sinh giữa các tỉnh lân cận thành một số hội đồng thi.

Hiện, một số tỉnh thành đã có kế hoạch gửi thí sinh sang hội đồng thi của địa phương khác. Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho hay tỉnh có một thí sinh F2 không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt một. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tìm hiểu, biết em có nguyện vọng thi ở Đà Nẵng do có người nhà ở đây. Vì là thí sinh tự do, em sẽ chủ động đến điểm thi để dự thi đợt hai. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã động viên, hỗ trợ thí sinh 5 triệu đồng.

"Dù chỉ có một thí sinh tham dự kỳ thi đợt hai, Sở sẽ làm việc với hội đồng thi Đà Nẵng để gửi thí sinh dự thi và tạo mọi điều kiện giúp em", ông Thành nói.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt một ngày 8-10/8 tại TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã lên kế hoạch làm xét nghiệm nCoV cho tất cả giáo viên, cán bộ coi thi và thí sinh để đảm bảo an toàn. Trường hợp mắc Covid-19 sẽ được đặc cách.

Năm nay lần đầu tiên trong lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT bị lùi một tháng rưỡi và chia làm hai đợt do ảnh hưởng của Covid-19. Hơn 880.000 thí sinh thi đợt một ngày 9-10/8. Những địa phương cách ly xã hội như Đà Nẵng, một số nơi ở Quảng Nam, TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) và thí sinh F0, F1, F2 sẽ dự thi đợt hai.

Dương Tâm