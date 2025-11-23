Thi thể trong túi xách ở cao ốc TP HCM

Thấy hai người đàn ông mang valy, túi xách lớn có mùi tử khí đang rời khỏi tòa nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, người dân giữ lại thì họ bỏ chạy; sau đó phát hiện thi thể trong túi.

Cảnh sát khám nghiệm túi xách lớn có thi thể bên trong. Ảnh: Nhật Vy

Chiều 23/11, người dân sống tại tòa nhà thấy 2 người đàn ông mang theo valy, túi xách lớn, rời khỏi tòa nhà trong bộ dạng khả nghi. Phát hiện mùi tử khí từ hành lý của họ, nhiều người đã giữ lại nhưng cả hai bỏ chạy. Các nghi can sau đó lên taxi, đi khỏi hiện trường.

Kiểm tra bên trong túi xách lớn màu xanh, người dân phát hiện thi thể người.

Theo một số cư dân của tòa nhà, hai nghi can có thể là người nước ngoài, thuê căn hộ ngắn hạn tại đây.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Nhật Vy

Công an TP HCM đang phối hợp Công an phường Trung Mỹ Tây khám nghiệm hiện trường, truy tìm các nghi can, làm rõ vụ việc.

Quốc Thắng