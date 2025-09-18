Thi thể thiếu nữ bị giấu trong cốp xe của ca sĩ nổi tiếng

MỹChính quyền California đã xác định được danh tính của thiếu nữ bị phân xác, khóa kín trong cốp xe Tesla đăng ký dưới tên nam ca sĩ D4vd.

Ngày 17/9, nhà chức trách thông báo Celeste Rivas Hernandez, 15 tuổi, là nạn nhân.

Thi thể phân hủy nghiêm trọng của Celeste được tìm thấy ngày 10/9, bị khóa trong cốp một chiếc Tesla bỏ lại tại bãi giữ xe ở Hollywood Hills, California, được đăng ký dưới tên nam ca sĩ D4vd, 20 tuổi, tên thật là David Anthony Burke.

Mẹ Celeste cho biết thiếu nữ mất tích khỏi nhà ở Lake Elsinor, California, từ tháng 5/2024 và có một người bạn trai tên là David. Celeste cũng có một hình xăm ở ngón trỏ phải với dòng chữ "Shhh..." tương tự hình xăm của D4vd, nhưng nhiều người nổi tiếng khác như Rihanna và Lindsay Lohan cũng có hình xăm tương tự.

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng mặc áo quây, quần legging đen, đeo vòng tay màu vàng với khuyên tai kim loại tương tự.

Chính quyền phát hiện thi thể được bọc trong nylon khi có người báo cáo về chiếc xe bốc ra "mùi hôi thối".

Chiếc Tesla màu đen chứa thi thể thiếu nữ trong cốp. Ảnh: KABC

Người đại diện của D4vd cho biết ca sĩ đã "hợp tác với chính quyền" sau khi được xác định là chủ xe.

Theo thông tin tìm kiếm người mất tích vào năm 2024, Celeste mới 13 tuổi khi biến mất. Khi tin tức về thi thể trong cốp xe lan truyền, mẹ Celeste lập tức nghi ngờ đó là con gái bà.

Thời điểm vụ việc được phát hiện, D4vd đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở Minneapolis và liên tục chia sẻ các bài đăng với 2,1 triệu người theo dõi trên Instagram. Truyền thông đưa tin D4vd đã hủy buổi diễn hôm 17/9 tại Seattle.

Ca sĩ D4vd. Ảnh: Max Durante

Dù tỏ ra sẵn sàng hợp tác với chính quyền, sự nghiệp của D4vd đã bị ảnh hưởng nặng nề. Ca sĩ bị Crocs và Hollister loại bỏ chỉ vài ngày sau khi hai hãng thời trang này công bố anh là gương mặt đại diện cho chiến dịch hợp tác "Dream Drop" của họ. Hình ảnh sản phẩm do D4vd làm người mẫu đã được công bố, nhưng khuôn mặt của anh bị cắt mất.

D4vd, phát âm đơn giản là "David", sinh năm 2005 tại Queens, New York. Vốn là streamer, D4vd chuyển sang làm ca sĩ và bắt đầu sáng tác nhạc, nổi tiếng với bài hát Romantic Homicide, phát hành năm 2022, lọt vào bảng xếp hạng Top 100 của Billboard chỉ sau vài ngày.

D4vd phát hành đĩa nhạc đầu tay vào tháng 5/2023 và được sự đón nhận nồng nhiệt. Bài hát Here With Me có khoảng 1,5 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify.

Tuệ Anh (theo Nypost)