Thi thể thiếu nữ bị giấu dưới gầm giường trên du thuyền

MỹThi thể Anna Kepner, 18 tuổi, được phát hiện quấn trong chăn, phủ áo phao, nhét vào cabin riêng trong chuyến du ngoạn sáu ngày trên biển cùng gia đình trên con tàu khổng lồ.

Theo Daily Mail, thi thể nữ sinh trung học ở Florida được phát hiện hôm 7/11 trên tàu Carnival Horizon.

Anna đang đi nghỉ ở vùng biển Caribe cùng bố, mẹ kế - bà Shauntel Hudson - và ba anh chị em là con riêng của mẹ kế.

Các nguồn tin cho biết Anna đã nói với gia đình vào bữa tối hôm trước rằng cảm thấy không khỏe và trở về phòng. Sáng hôm sau, cả nhà tụ tập ăn sáng nhưng không thấy Anna đâu. Họ vội vã tìm kiếm Anna trên con tàu khổng lồ có sức chứa gần 4.000 du khách.

Đến khoảng 11h, một nhân viên phát hiện thi thể Anna khi vào cabin của thiếu nữ để dọn dẹp. Sau phát hiện kinh hoàng này, con tàu đã chuyển hướng quay về Cảng Miami, Florida vào 8/11.

Anna Kepner tử vong trên du thuyền trong kỳ nghỉ với gia đình. Ảnh: Instagram

Văn phòng giám định y khoa của hạt Miami-Dade ghi nhận thời gian tử vong của Anna là 11h17 ngày 7/11, nhưng không cho biết nữ sinh chết như thế nào.

FBI tiếp nhận vụ án vì Anna tử vong trên vùng biển quốc tế. Các điều tra viên đang xem xét video giám sát từ tàu và phân tích dữ liệu thẻ điện tử có thể cho thấy ai đã vào cabin của thiếu nữ. Họ cũng đang kiểm tra hồ sơ điện thoại di động của Anna, thẩm vấn các hành khách khác, thành viên thủy thủ đoàn và gia đình Anna.



Theo hồ sơ tòa án mới được tiết lộ, một người con của bà Shauntel có thể bị cáo buộc hình sự liên quan đến cái chết của Anna.

Thông tin này xuất hiện trong đơn khẩn cấp được đệ trình vào 17/11 trong vụ ly hôn chồng cũ từ năm 2024 của mẹ kế Anna. Trong đơn, luật sư cho biết các điều tra viên FBI đã thông báo với bà Shauntel rằng "một vụ án hình sự có thể được khởi tố" đối với một trong ba đứa con vị thành niên của bà.

Bà Shauntel, vừa kết hôn với bố Anna, đã yêu cầu hoãn phiên điều trần ly hôn cho đến khi "cuộc điều tra hình sự kết thúc".

Tuệ Anh (theo Nypost, CBS)