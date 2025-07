Thi thể phụ nữ trong valy

TP HCMNgười dân phát hiện chiếc valy lớn trong hẻm ở phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) có mùi tử khí, cảnh sát xác định bên trong là thi thể nữ giới.

Chiều 25/7, Công an TP HCM phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây khám nghiệm hiện trường là con hẻm cụt ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi phát hiện chiếc valy chứa thi thể phụ nữ.

Cảnh sát phong tỏa, lấy lời khai nhiều người trong hẻm để điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Trước đó, người dân trong con hẻm ngoằn ngoèo ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phát hiện chiếc valy được bỏ trước một căn nhà, có mùi hôi. Nghi vấn đã xảy ra án mạng, mọi người vội báo cảnh sát.

Con hẻm chỉ rộng hơn một mét, có nhiều nhánh. Chiếc valy cỡ lớn, màu sáng, được để ở một nhánh cụt.

Sau khi xác định bên trong valy là thi thể nữ giới, nhiều lực lượng của Công an TP HCM đã trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực. Trong ngày, cảnh sát đã tạm giữ một nghi can có nhà trong con hẻm.

Cơ quan điều tra đang làm rõ sự việc, chưa công bố thông tin.

Nhiều lực lượng tham gia truy bắt nghi can, đã tạm giữ một người. Ảnh: Nhật Vy

Nhật Vy