Thi thể nữ shipper ở cánh đồng

Hải DươngChị Bùi Thị Thu Hoài bị đồng nghiệp Trần Văn Đức dụ ra cánh đồng rồi sát hại, cướp tài sản.

Nghi can Đức, 23 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thanh Miện bắt với cáo buộc giết đồng nghiệp Bùi Thị Thu Hoài, Công an tỉnh Hải Dương thông tin sáng 24/7.

Cánh đồng phát hiện thi thể chị Thu. Ảnh: Xuân Hoa

10h hôm qua, thi thể chị Thu được phát hiện ở cánh đồng Cầu, thuộc khu dân cư Phương Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện. Nguyên nhân tử vong do đa chấn thương, mất máu cấp.

5 giờ sau khi gây án, nghi phạm Đức, làm cùng công ty giao hàng với nạn nhân, bị bắt.

Trần Văn Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo nhà chức trách, Đức khai do nợ tiền hàng nộp về công ty nên sáng 23/7 dụ chị Hoài ra khu vực cánh đồng, dùng dao đoạt mạng để lấy một số tài sản.

Lê Tân