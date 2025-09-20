Thi thể người phụ nữ mất tích được tìm thấy trong bao tải

Quảng NinhThi thể chị Đỗ Thị Thanh Hương, 41 tuổi, được phát hiện trong bao tải ở khu vực dốc Ù Bò, khu Lục Phủ phường Móng Cái 3.

Theo Công an phường Móng Cái, chị Hương trú ở khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1, mất tích nhiều ngày và được người nhà đăng tin tìm kiếm.

Nhận định đây là vụ án mạng, Công an phường Móng Cái 3 trích xuất hình ảnh camera thì thấy vào ngày 12/9, chị Hương đi xe máy Yamaha Mio Classico, biển kiểm soát 16M5-0446 rời khỏi phòng trọ. Chiếc xe hiện không còn xuất hiện tại địa bàn.

Để phục vụ điều tra, công an đề nghị các xã, phường và người dân khi phát hiện chiếc xe màu đen – trắng này cần báo ngay cho Công an phường Móng Cái 3 qua số điện thoại 02033.773.908 hoặc 0913.268.054.

Lê Tân