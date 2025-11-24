Thi thể người đàn ông nước ngoài trên cao tốc Trung Lương

Đồng ThápNgười đàn ông Malaysia vừa đáp chuyến bay đến Tân Sơn Nhất trưa nay được phát hiện chết trên cao tốc Trung Lương, xung quanh không có xe.

Khoảng 13h chiều 24/11, nhiều tài xế ôtô chạy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hướng TP HCM về miền Tây) khi đến km 97+400 thuộc địa phận xã Mỹ Lợi phát hiện thi thể người đàn ông ở làn số 1 (sát dải phân cách). Họ hốt hoảng đánh lái qua làn số 2 tránh né, đồng thời trình báo cảnh sát.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Nam An

Nạn nhân mặc quần dài, áo thun dài tay màu đen, chân chỉ còn mang một chiếc giày thể thao màu trắng, phần đầu và mặt có nhiều vết máu. Xung quanh hiện trường không có ôtô, xe máy hoặc phương tiện khác.

Khi cảnh sát điều tra hiện trường, tổ tuần tra kiểm soát cao tốc phải điều tiết các phương tiện di chuyển chậm khiến cao tốc ùn ứ cục bộ.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân tên Aeron Lee Khei Chen, quốc tịch Malaysia, vừa từ Malaysia đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h trưa nay.

Cảnh sát đang trích xuất camera điều tra vụ việc.

Nam An