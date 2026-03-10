Thi thể nam sinh viên cùng xe máy dưới vực

Lâm Đồng Nam sinh 22 tuổi, mất liên lạc khi chạy xe từ Đà Lạt về TP HCM, được phát hiện tử vong dưới vực sâu khoảng 4 m trên đèo Chuối, quốc lộ 20, sáng 10/3.

Khoảng 7h, người dân chạy xe trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP HCM, khi đến khu vực chân đèo Chuối, xã Đạ Huoai, phát hiện cỏ ven đường bị xô rạp bất thường nên dừng lại kiểm tra. Dưới vực sâu khoảng 4 m, họ thấy thi thể một nam thanh niên nằm cạnh xe tay ga, xung quanh cây cối um tùm.

Công an xã Đạ Huoai phong tỏa hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Trần Trương Trịnh, 22 tuổi, quê Quảng Ngãi, sinh viên một trường đại học tại TP HCM.

Nạn nhân cùng xe máy khi được phát hiện. Ảnh: Hoài Thanh

Trước đó, từ ngày 8/3, gia đình đăng thông tin trên mạng xã hội nhờ hỗ trợ tìm kiếm Trịnh, sau khi nam sinh mất liên lạc trong lúc chạy xe máy từ Đà Lạt về TP HCM. Theo gia đình, khoảng 4h40 cùng ngày, Trịnh chụp ảnh tại cây xăng Phú Sơn 2, khu vực Đạm Ri (Bảo Lộc, Lâm Đồng) gửi cho bạn bè, sau đó bặt tin.

Hình ảnh từ camera cho thấy nam sinh lái xe tay ga màu xám đi qua một số điểm trên quốc lộ 20. Tuy nhiên, từ khu vực đèo Chuối, xe không còn xuất hiện trong các camera dọc tuyến.

Người đăng thông tin tìm kiếm sau đó xác nhận thi thể vừa được phát hiện là Trịnh. Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra.

Hoài Thanh - Trường Hà