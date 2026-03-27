Thi thể nam nhân viên giao hàng nằm dưới mương nước

Ninh BìnhNgười giao hàng 24 tuổi được phát hiện tử vong dưới mương nước ven đường, cạnh chiếc xe máy và thùng hàng chưa kịp giao.

Sáng 27/3, người dân đi làm đồng tại xóm 1 Như Hòa, xã Quang Thiện phát hiện một xe máy chở thùng hàng nằm dưới mương nước ven đường. Chiếc Honda màu tím than, gắn giá chở hàng phía sau, bị ngập gần hết thân xe nhưng không có người điều khiển.

Nghi có dấu hiệu bất thường, người dân trình báo cơ quan chức năng. Công an phối hợp với người dân tìm kiếm khu vực xung quanh và phát hiện thi thể một nam thanh niên dưới mương, cách vị trí chiếc xe không xa.

Nạn nhân được xác định 24 tuổi, trú xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình, làm nghề giao hàng trên địa bàn.

Chiếc xe máy của nạn nhân sử dụng đi giao hàng. Ảnh: Kim Sơn

Tại hiện trường, đoạn đường nơi xảy ra sự việc hẹp nhưng thông thoáng, không có chướng ngại vật. Công an tỉnh Ninh Bình đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Gia đình nạn nhân được thông báo để đến nhận diện và làm thủ tục theo quy định.

Lam Sơn