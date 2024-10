Thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke từng có 32 người chết

Bình DươngVào trong quán karaoke An Phú ở Thuận An - hiện trường vụ cháy 32 người chết năm 2022, người dân phát hiện nhiều phần thi thể đã phân hủy.

Ngày 16/10, nhận tin báo, Công an TP Thuận An đến hiện trường, phát hiện tại tầng trệt - khu vực từ cổng vào trong khoảng 20 m, phía bên phải, có phần đầu và cánh tay rời nhau đang phân huỷ nặng; phần thân người được phát hiện dưới hầm chứa nước phòng cháy chữa cháy.

Bước đầu, cảnh sát nghi vấn đã xảy ra án mạng, đang làm rõ.

Quán karaoke An Phú, nơi phát hiện nhiều phần thi thể, ngày 16/10. Ảnh: Phước Tuấn

Chiều 15/10, anh Nguyễn Văn Tú, 30 tuổi, chở theo người cháu từ An Giang lên Bình Dương, đến quán karaoke An Phú - hiện trường vụ cháy 32 người chết năm 2022, đang bỏ không, với mục đích quay video đăng mạng xã hội kiểu "khám phá".

Một mình anh Tú vào trong quay video. Khi đi sâu vào khu vực bãi xe trước đây của quán, anh phát hiện một bàn tay người (từ khuỷu tay đến bàn tay) đang phân huỷ cạnh thùng rác lớn màu xanh. Tại hố ga gần đó có phần đầu người nổi lên, cũng đang phân huỷ. Anh Tú sợ hãi chạy ra ngoài, cùng người cháu về quê ngay, không báo cho công an địa phương. Đến sáng nay, sau khi bình tâm, anh này đã gọi đến Công an phường An Phú trình báo.

Chiều nay, Công an Bình Dương xác định, nạn nhân là ông Luo Quilong (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Trước đó, gia đình có thông báo tìm người thân với nội dung ông Luo Quilong bị trầm cảm nặng, đầu óc không tỉnh táo, bỏ nhà đi từ ngày 14/9 không về; kèm một số thông tin, hình ảnh nhận dạng.

Cảnh sát tìm thấy tại khu vực bên phải quán có nhiều phần thi thể. Ảnh: Phước Tuấn

Hơn hai năm trước, tối 6/9/2022, hỏa hoạn bùng lên tại karaoke An Phú. Lửa xuất phát ở lầu 2 rồi nhanh chóng lan nhanh toàn bộ quán - đang có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên ở trong. Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát tìm thấy 32 thi thể. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương.

Công an Bình Dương đã khởi tố Lê Anh Xuân (chủ quán), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (cựu cảnh sát PCCC), bà Phạm Thị Hồng (cựu cảnh sát PCCC); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Riêng Nguyễn Văn Võ (cựu cảnh sát PCCC) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Một cựu cán bộ công an khác có sai phạm nhưng đã chết nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra bị can.

Phước Tuấn - Yên Khánh