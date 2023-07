Bất thường trong vụ hai thiếu niên chết trên đường

Hải PhòngCông an thành phố khởi tố vụ án giết người liên quan cái chết bất thường của hai anh em Phạm Văn Tuyến và Phạm Văn Tính trên đường đi làm thêm về lúc ban đêm.

Em Tuyến (16 tuổi) cùng em trai Tính (15 tuổi) ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên được phát hiện tử vong trên đường liên tỉnh vào rạng sáng 18/6.

Anh em Tuyến chết do đa chấn thương. Nhà chức trách ban đầu nhận định nguyên nhân có thể do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tại hiện trường, công an phát hiện nhiều hung khí, dấu vết va chạm của xe máy và gốc cây ven đường có nhiều dấu vết bất thường.

Rà soát camera an ninh, cơ quan chức năng ghi nhận tại hiện trường trước thời điểm phát hiện thi thể có một nhóm thanh niên phóng xe máy với tốc độ cao. Ngoài ra, trong lễ tang của hai anh em xuất hiện một số người lạ mặt đến phúng viếng.

Hiện trường vụ hai anh em Tuyến và Tình tử vong. Ảnh Xuân Hoa

Công an thành phố Hải Phòng đã bắt 9 người nghi liên quan cái chết của hai anh em Tuyến và đang truy bắt bốn người còn lại. Nhà chức trách tình nghi Tuyến và Tính bị những người này truy sát nhầm. Trong lúc tháo chạy, hai anh em lao xe máy vào thân cây và gặp nạn.

Tuyến và Tính là con trong gia đình thuần nông, hoàn cảnh rất khó khăn. Ngoài giờ học, hai anh em đi làm phục vụ ở quán ốc tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cách nhà khoảng 5 km.

Tối 18/6, Tuyến và Tình chở nhau đi làm bằng xe máy rồi gặp nạn trên đường về.

Lê Tân