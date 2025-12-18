Thi thể hai bố con tại nhà riêng

Nghệ AnÔng Nguyễn Hoài Nam, 45 tuổi, cùng con trai 8 tuổi, tử vong bất thường tại nhà riêng ở xã Hưng Nguyên, nghi do thuốc độc.

Khoảng 21h ngày 17/12, người dân phát hiện ông Nam và con trai nằm bất động tại nhà riêng ở xã Hưng Nguyên (xã Thịnh Mỹ, huyện Hưng Nguyên cũ).

Kiểm tra hiện trường, nhà chức trách nghi ngờ hai bố con tử vong do thuốc độc.

Vợ chồng ông Nam đã ly hôn; con trai sống với bố, đang học lớp 2.

Chính quyền địa phương xác nhận gần đây ông Nam không có mâu thuẫn với những người xung quanh.

Công an xã Hưng Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đức Hùng