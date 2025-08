Thi thể hai bé trai dưới vũng nước

Nghệ AnHai bé trai 9 và 10 tuổi được phát hiện tử vong dưới vũng nước gần mỏ đá ở xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Lưu cũ, sau gần 10 tiếng mất liên lạc với gia đình.

Khoảng 7h30 ngày 3/8, hai bé trai trú xóm 9, xã Quỳnh Sơn, rủ nhau ra gần mỏ đá ở xóm 12 chơi. Đến trưa không thấy con trở về, người thân trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Đến 16h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể hai bé nổi trên vũng nước cạnh mỏ đá.

Khu vực phát hiện thi thể hai bé trai. Ảnh: Việt Hùng

Nhà chức trách nhận định có thể trong lúc chơi đùa, hai nạn nhân sẩy chân xuống vũng nước dẫn đến đuối nước. Vũng nước này nằm gần khu dân cư, rộng hàng trăm mét vuông, có nhiều vị trí sâu hơn 2 m.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Trẻ em ở khu vực nông thôn có nguy cơ đuối nước cao gấp đôi so với trẻ thành thị. Từ năm 2018, Việt Nam triển khai chương trình phòng chống đuối nước tại cộng đồng, tập trung dạy bơi cho trẻ em ở các tỉnh có nguy cơ cao như Đồng Tháp, An Giang, Đà Nẵng... Hàng chục nghìn trẻ em đã được hướng dẫn bơi an toàn.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ít nhất 50% trẻ em trong độ tuổi 6-15 biết bơi.

Đức Hùng