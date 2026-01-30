Thi thể đôi tình nhân trong căn nhà khóa kín

Tây NinhĐỗ Trần Hưng, 50 tuổi, bị cho là do mâu thuẫn tình cảm đã trèo rào vào nhà sát hại người tình rồi tự sát.

Ngày 30/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ giết người tại phường Long Hoa.

Nhà nạn nhân. Ảnh: Nam An

Theo điều tra, tối 28/1, bà Hoa khóa cổng rào nhà riêng ở khu phố 1, song cửa chính và cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, đèn trong nhà vẫn bật sáng. Đến giữa khuya, Hưng mang theo túi xách trèo rào vào bên trong. Người này lấy con dao mang theo, mở cửa phòng ngủ rồi đâm bà Hoa nhiều nhát. Khi nạn nhân gục xuống, Hưng dùng dao tự sát.

Trưa hôm sau, do không liên lạc được với bà Hoa, người nhà đến tìm thì thấy cổng khóa, gọi không ai trả lời nên nhờ phá cửa. Vào trong, họ phát hiện bà Hoa và Hưng nằm chết cạnh nhau trong phòng ngủ trong tình trạng lõa thể, trên người có nhiều vết đâm, máu vương vãi khắp phòng.

Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định toàn bộ diễn biến vụ việc như trên.

Thông tin ban đầu cho thấy, bà Hoa và Hưng đều đã ly hôn, sống chung như vợ chồng suốt ba năm qua, cùng hai con của bà Hoa. Gần đây, các con lên TP HCM học tập, hai người thường xuyên mâu thuẫn tình cảm và chia tay từ giữa tháng 1.

Nam An - Quốc Thắng

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.