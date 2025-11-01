Thi thể cô gái trong cốp ôtô đậu ven đường TP HCM

Phát hiện mùi hôi trong chiếc ôtô đậu ven đường nhiều ngày, chủ xe mở kiểm tra, thấy thi thể cô gái 27 tuổi đang phân hủy trong cốp nên báo công an, sáng 1/11.

Khoảng 8h, chủ ôtô ngụ xã Đông Thạnh đến lấy xe đậu trên đường Nguyễn Thị Đẹt (huyện Hóc Môn cũ) thì phát hiện kính cửa sổ bên phải bị vỡ, có mùi hôi thối và thi thể người trong cốp nên đã báo công an.

Anh Thượng, sống gần nơi phát hiện ôtô, cho biết chiếc xe đậu trên lề đường, sát một nhà xưởng nhiều ngày trước. "Tôi không thấy ai ra vào chiếc xe này. Có thể sự việc xảy ra ban đêm", anh nói.

Ôtô đậu bên đường được phát hiện có thi thể cô gái trong cốp xe. Ảnh: Đình Văn

Công an sau đó phong tỏa khu vực để khám nghiệm, điều tra. Đại diện UBND xã Đông Thạnh cho biết thi thể phân hủy mạnh, không thể nhận diện khuôn mặt, công an đã lấy dấu vân tay xác định danh tính, đồng thời thu thập vật chứng liên quan.

Làm việc với cảnh sát, chủ ôtô cho biết, đã đậu xe ở đây từ hôm 27/10. Sáng nay, khi đến lấy xe thì phát hiện sự việc. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định thi thể này là cô gái 27 tuổi sống ở địa phương. Gia đình đã đến nhận dạng, cho biết cô gái bị trầm cảm, đã mất liên lạc nhiều ngày trước.

Đình Văn