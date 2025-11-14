Thi thể cháy đen sau đám cháy trường mầm non

Lào CaiThi thể nữ nhân viên được tìm thấy trong phòng kế toán sau đám cháy ở trường Mầm non Bạch Hà, xã Thác Bà, tối 13/11.

Khoảng 19h50, lửa phát ra từ phòng kế toán trên tầng 2 trường Mầm non Bạch Hà, xã Thác Bà (trước là Trường Mầm non xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Do phòng có nhiều giấy tờ, lửa bùng mạnh, lan sang phòng hiệu trưởng nằm kế bên.

Nữ kế toán tử vong trong đám cháy trường mầm non Đám cháy tại trường mầm non. Video: Yên Bái

Chính quyền đã huy động công an, dân quân tới chữa cháy. Thời điểm tiếp cận, lửa đang cháy máy ở cả hai phòng, kèm theo một số tiếng nổ.

Theo lãnh đạo xã Thác Bà, đến 21h30 cùng ngày, hỏa hoạn được dập tắt. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thi thể cháy đen, được xác định là nữ kế toán 36 tuổi. Nguyên nhân cháy vẫn đang được làm rõ.

Việt An