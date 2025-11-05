Thi thể bé trai trong túi ở ven đường

Ninh BìnhCông an đang phong tỏa nơi phát hiện thi thể một bé trai trong túi đựng đồ ở ven đường Trần Quang Khải, phường Nam Hoa Lư.

Theo nhà chức trách, khoảng 11h30 ngày 5/11, người dân phát hiện một túi bạt dứa kẻ sọc caro đặt ven đường, cạnh cổng Trường tiểu học Ninh Sơn. Khi mở túi kiểm tra, họ thấy bên trong có thi thể một bé trai.

Hiện trường đang được công an phong toả. Ảnh: Lam Sơn

Chiều nay, lực lượng chức năng đang căng dây phong tỏa đoạn đường dài khoảng 100 m để tiến hành khám nghiệm.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân nằm ven đường Trần Quang Khải, xung quanh không có nhà dân mà chỉ có trường tiểu học và một đơn vị quân đội đóng quân.

Nhiều người dân địa phương cho biết, sáng nay họ vẫn qua lại khu vực này để đưa đón con em đi học nhưng không phát hiện điều bất thường. Đến đầu giờ chiều, khi cho con trở lại trường, họ mới biết thông tin vụ việc.

Bao tải chứa thi thể bé trai. Ảnh: Lam Sơn

Ngoài lực lượng khám nghiệm, công an cũng đang cho trích xuất camera an ninh dọc các tuyến đường quanh vùng để lần theo dấu vết, làm rõ vụ việc.

Lam Sơn