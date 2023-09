Bé gái 2 tuổi bị bảo mẫu bắt cóc, sát hại

Hưng YênThi thể bé 21 tháng tuổi được phát hiện ở mương nước thuộc xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, sau một ngày bị bảo mẫu bắt cóc.

Video bảo mẫu bắt cóc bé 21 tháng tuổi Camera an ninh ghi hình Giáp Thị Huyền Trang đến đón bé gái, bắt cóc. Video: Huy Mạnh

15h50 ngày 19/9, em bé bị bảo mẫu Giáp Thị Huyền Trang đưa ra khỏi trường mầm non ở khu đô thị tại huyện Gia Lâm giáp với tỉnh Hưng Yên. Gia đình bé sau đó nhận được thông tin đòi tiền chuộc.

Sáng 20/9, thi thể bé gái được phát hiện tại mương nước Đồng Quê ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên, cách nhà và trường học chừng 13 km.

Gia đình bé mới thuê Trang làm việc chừng một tháng, trong đó có đưa đón con đi học.

Khu vực phát hiện thi thể em bé. Ảnh: Xuân Hoa

Từ chiều hôm qua Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an Hà Nội truy tìm Giáp Thị Huyền Trang, hiện đã xác định được nghi can nhưng chưa công bố thông tin.

Phạm Dự