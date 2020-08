Thí sinh vùng dịch lo ít cơ hội vào đại học

Nhiều thí sinh ở Đà Nẵng, Quảng Nam ủng hộ việc thi tốt nghiệp THPT đợt hai, nhưng lo ngại giảm cơ hội vào đại học tốp đầu.

Bùi Hoàng Yến, học sinh trường Phan Châu Chinh, TP Đà Nẵng, cho rằng việc chia kỳ thi tốt nghiệp THPT làm hai đợt là hợp lý trong bối cảnh Covid-19 bùng phát. "Kỳ thi quan trọng, nhưng việc bảo đảm sức khỏe còn cấp thiết hơn. Nếu đi thi ngày 8-10/8, em không an tâm vì có thể nhiễm bệnh", nữ sinh nói.

Yến nói lùi lịch thi cũng tạo điều kiện để thí sinh Đà Nẵng có thời gian ôn luyện thêm kiến thức. Tuy nhiên, em lo sẽ mất cơ hội vào đại học yêu thích, vì các trường sẽ tuyển hết thí sinh đợt đầu. "Em nghe Bộ Giáo dục và Đào tạo nói sẽ yêu cầu các trường đại học dành chỉ tiêu cho thí sinh thi đợt hai, nhưng chưa biết cụ thể thế nào. Mong rằng các trường sẽ có phương án hợp lý để những thí sinh vùng dịch như em không quá thiệt thòi", Yến nói.

Tại Quảng Nam, kỳ thi tốt nghiệp THPT chia làm hai đợt. Đợt một thi vào ngày 8-10/8 gồm thành phố Tam Kỳ và 11 huyện Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn. Đợt hai thi khi dịch được kiểm soát, gồm thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và bốn huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình.

Nguyễn Quốc Lộc, học sinh trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP Hội An, cho rằng thi đợt hai sẽ tránh được nguy cơ lây lan dịch bệnh và có nhiều thời gian ôn bài. Sau đợt một, em sẽ biết cấu trúc đề và đoán được mức độ khó dễ lần hai thế nào. Qua đó, em tự tin hơn khi bước vào phòng thi.

Lộc đăng ký vào Đại học Y dược Huế, một trong những trường có tỷ lệ cạnh tranh cao, nên lo lắng lùi kỳ thi sẽ không còn nhiều cơ hội cho mình. "Khi em thi tốt nghiệp thì học sinh tỉnh thành khác đã biết kết quả, nộp hồ sơ vào đại học. Trường theo nguyên tắc sẽ lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu, đâu còn cơ hội cho thí sinh Quảng Nam như em", Lộc nói.

Học sinh Quảng Nam được đo thân nhiệt khi vào trường trong mùa dịch. Ảnh: Đắc Thành.

Ở huyện Quế Sơn, thí sinh Đăng Hoàng vừa lo phòng dịch cho bản thân và gia đình, vừa lo cơ hội vào đại học dành cho mình không nhiều. Hoàng đăng ký một trường kinh tế ở TP HCM, vốn có điểm chuẩn đầu vào khá cao.

"Nếu các trường dành ít chỉ tiêu cho học sinh vùng dịch thì em không thể vào đại học. Vì rất có thể 20 điểm đợt một đã đậu đại học, nhưng đợt hai chỉ tiêu không nhiều trong khi nhiều người đăng ký thì 24 điểm mới đậu", Hoàng phân tích.

Do Covid-19 bùng phát, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 được tổ chức thành hai đợt. Đợt một ngày 8-10/8 theo đúng kế hoạch. Đợt hai dành cho các thí sinh ở Đà Nẵng (gần 11.000), một số nơi đang giãn cách xã hội ở Quảng Nam và thí sinh diện F1, F2. Thời gian thi do các địa phương đề xuất, khi đã kiểm soát được Covid-19.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ phải làm ba bài bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Trừ Ngữ văn, các bài thi còn lại đều được ra dưới hình thức trắc nghiệm. Kết quả thi được dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và là cơ sở để xét tuyển đại học.

Gia Chính - Đắc Thành