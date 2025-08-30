Thí sinh Top Model tạo dáng trên phố Hà Nội

Các thí sinh ghi hình tập 5 ở Hà Nội, hòa chung không khí cùng người dân hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn Trang Lê (giữa) hướng dẫn top 10 tham gia thử thách sáng tạo video ngắn mang thông điệp về tinh thần tự hào dân tộc.

Các thí sinh diện áo dài, ghé thăm nhiều địa danh lịch sử, thắng cảnh của thủ đô như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Gươm, Cột cờ Hà Nội.