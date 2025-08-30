Thí sinh Top Model tạo dáng trên phố Hà Nội

Các thí sinh ghi hình tập 5 ở Hà Nội, hòa chung không khí cùng người dân hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn Trang Lê (giữa) hướng dẫn top 10 tham gia thử thách sáng tạo video ngắn mang thông điệp về tinh thần tự hào dân tộc.
Các thí sinh diện áo dài, ghé thăm nhiều địa danh lịch sử, thắng cảnh của thủ đô như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Gươm, Cột cờ Hà Nội.
Hậu trường ghi hình của êkíp cho tập lên sóng ngày 31/8.
Nhà thiết kế Đức Hùng (trái) đồng hành thí sinh trong nội dung thi. Anh sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, có nhiều câu chuyện tạo cảm hứng cho thí sinh.
Các người mẫu thể hiện lòng biết ơn khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thí sinh Trà My (phải) nói ấn tượng với không gian sắc màu, không khí hân hoan của người dân vào những ngày cuối tháng 8.
"Nàng Mơ" (tên thật Trà My) thể hiện điệu múa bên Hồ Gươm.
Ban tổ chức chia thí sinh theo nhóm, yêu cầu thực hiện video ngắn truyền cảm hứng trên các nền tảng mạng xã hội. Theo nhà sản xuất, mùa thứ chín đòi hỏi cao thí sinh về mọi mặt, ngoài chuyên môn, các người mẫu phải chứng tỏ sự trưởng thành của thế hệ Top Model thời đại mới.
Người mẫu Giang Phùng (trái) cho biết thử thách giúp cô hiểu hơn về giá trị nguồn cội, thêm yêu quê hương.
Các người mẫu chụp ảnh kỷ niệm cùng chiến sĩ tại một sự kiện trên đường phố.
Chương trình trở lại sau tám năm ngưng sản xuất. Từ hàng nghìn hồ sơ, sau ba ngày casting hồi tháng 6, ban giám khảo chọn top 15 vào nhà chung. Họ sẽ lần lượt tham gia thử thách để tìm ra quán quân, nhận phần thưởng 300 triệu đồng. Người chiến thắng còn có cơ hội sải bước tại sàn diễn Tuần thời trang quốc tế ở Anh, Pháp, Italy, đồng thời xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang uy tín.
Vietnam's Next Top Model được mua bản quyền từ show Next Top Model của Mỹ, do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập, sản xuất mùa đầu tiên vào năm 2010. Qua tám mùa, chương trình tìm ra nhiều gương mặt thành danh trong làng mốt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Hương Ly, Nguyễn Hợp, Nguyễn Oanh, Kim Dung. Sau mùa giải "all star" (quy tụ thí sinh gây chú ý qua các năm) vào năm 2017, chương trình gián đoạn, gần đây mới khởi động trở lại.
Tân Cao
Ảnh, video: Multimedia