Thí sinh Top Model bỏ cuộc

Thí sinh Mi Lan nhất quyết bỏ thi Vietnam’s Next Top Model 2025, khiến giám khảo Đỗ Mạnh Cường, Đỗ Hà cho rằng hành động này không chuyên nghiệp.

Ái Băng và Mi Lan bước vào vòng nguy hiểm trong tập 7, lên sóng tối 14/9. Giám khảo quyết định loại Mi Lan vì không cho thấy sự tiến bộ. Tuy nhiên, Ái Băng bất ngờ lên tiếng xin rút lui và nhường cơ hội cho đối thủ. Lần đầu tiên tại chương trình sau chín mùa xảy ra tình huống thí sinh xin dừng cuộc chơi trước thềm chung kết.

Thí sinh Top Model khiến giám khảo bức xúc vì tự ý rút lui Ái Băng khóc khi nói ra quyết định muốn dừng cuộc chơi và phản ứng của nhà sản xuất, giám khảo.

Ái Băng giải thích muốn tập trung cho việc học. "Em muốn tập trung hết sức để hoàn thành kế hoạch theo đúng lộ trình đề ra. Em không hối tiếc khi dừng lại bởi trong tương lai vẫn theo đuổi công việc người mẫu", cô nói.

Hành động của Ái Băng khiến giám khảo nổi giận. Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ cho rằng thí sinh không tôn trọng công sức của tập thể suốt nhiều tháng trời. "Bao nhiêu người muốn đứng ở vị trí của em, chị không thể cảm thông được", cô nói.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho rằng Ái Băng không nên tham gia chương trình từ đầu để rồi bỏ cuộc giữa chừng. Nói xong, anh tiến tới dành cái ôm cho Mi Lan. Riêng host Thanh Hằng bình tĩnh hơn, dành cho Ái Băng sự an ủi vì cho rằng đây là lựa chọn cá nhân.

Bà Trang Lê - tổng đạo diễn kiêm giám đốc sản xuất - vào phim trường để thuyết phục nhưng Ái Băng vẫn giữ quyết định ra về.

Tấm ảnh của Ái Băng tại thử thách không được giám khảo đánh giá cao. Cô 20 tuổi, cao 1,78 m, quê Lâm Đồng, có gương mặt góc cạnh.

Trong tập 7, thí sinh thực hiện thử thách chụp ảnh lấy cảm hứng từ Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng. Họ phải tạo dáng trên những cột mai hoa thung cao, yêu cầu giữ thăng bằng. Kết quả, thí sinh Mỹ Ngân chiến thắng khi có tấm hình được khen về cách tạo dáng, thần thái.

Các người mẫu tiếp tục trải qua ba tập thử thách trước khi xác định top 3 tranh tài tại chung kết, diễn ra vào ngày 12/10 ở TP HCM.

Chương trình trở lại sau tám năm ngưng sản xuất. Từ hàng nghìn hồ sơ, sau vòng casting hồi tháng 6, ban giám khảo chọn top 15 vào nhà chung. Họ sẽ lần lượt tham gia thử thách để tìm ra quán quân, nhận phần thưởng 300 triệu đồng. Người chiến thắng còn có cơ hội sải bước tại sàn diễn Tuần thời trang quốc tế ở Anh, Pháp, Italy, đồng thời xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang uy tín.

Vietnam's Next Top Model được mua bản quyền từ show Next Top Model của Mỹ, do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập, sản xuất mùa đầu tiên vào năm 2010. Qua tám mùa, chương trình tìm ra nhiều gương mặt thành danh trong làng mốt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Hương Ly, Nguyễn Hợp, Nguyễn Oanh, Kim Dung. Sau mùa giải "all star" (quy tụ thí sinh gây chú ý qua các năm) vào năm 2017, chương trình gián đoạn, gần đây mới khởi động trở lại.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhà sản xuất cung cấp