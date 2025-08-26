Thí sinh suýt đỗ thành trượt vì tiêu chí phụ ngành Luật

Nhiều thí sinh tố trường Đại học Ngân hàng TP HCM âm thầm đổi tiêu chí phụ với nhóm ngành Luật, khiến các em đủ điểm đỗ nhưng vẫn trượt.

Thanh Trang ở TP HCM đăng ký 3 nguyện vọng, lần lượt vào ngành Luật kinh tế, Luật, Luật kinh tế (chương trình tiếng Anh bán phần), của trường Đại học Ngân hàng TP HCM (HUB). Với 24 điểm thi khối C00 (Văn, Sử, Địa), Trang dư 2 điểm so với chuẩn đầu vào của ngành Luật kinh tế. Trong đó, điểm Văn trên 6.

Đinh ninh đỗ, Trang đi thuê trọ và thu xếp tiền để chuẩn bị nhập học. Đến sáng 25/8, em lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì phát hiện mình trượt hết.

"Cảm giác như trời sập, em suy sụp vì đã dồn toàn bộ nguyện vọng vào HUB, không đăng ký trường nào khác. Em cũng không biết vì sao mình trượt", Trang nói.

Gia đình chị Thanh Trà, Lâm Đồng, mất ăn mất ngủ hai hôm nay vì tình huống như trên. Với 23,5 điểm khối C00, Văn đạt 6,75, gia đình hân hoan vì con gái đỗ nguyện vọng 1 ngành Luật kinh tế, chuẩn bị hành trang nhập học. Nhưng sau một ngày công bố điểm chuẩn mà không thấy tin nhắn hoặc email thông báo trúng tuyển, chị Trà liên hệ thì được trường báo con mình trượt.

"Thí sinh trượt mà không biết do đâu. Tôi sẽ đến trực tiếp để hỏi", chị Trà cho biết.

Thanh Phúc, Quảng Trị, cho hay đăng ký 3 nguyện vọng đầu vào nhóm ngành Luật của HUB với 23 điểm khối C00, trong đó Văn đạt 6,75. Đến xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ, em bàng hoàng khi thấy mình đỗ nguyện vọng 4 ở trường Đại học Văn Lang.

Lên các hội nhóm, Trang, Phúc thấy nhiều bạn giống mình. Hai em tìm lại các thông báo tuyển sinh và cho rằng trường đã âm thầm thay đổi điều kiện xét tuyển với nhóm ngành Luật.

Cụ thể, trong đề án và thông báo điểm sàn trước đó, trường ghi rõ thí sinh nhóm ngành Luật phải có tổng điểm đạt 18/30 điểm, trong đó tổ hợp có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán hoặc Văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên.

"Nhưng khi thí sinh thắc mắc, nhà trường cho biết tiêu chí phụ với nhóm ngành Luật là tổ hợp có môn Toán và Ngữ văn thì cả hai cùng phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên. Chúng em trượt vì điểm Toán không đạt 6", Phúc nói.

Trang cho hay đã hôm qua, khi tìm lại đề án tuyển sinh của trường thì em thấy điều kiện đã thay đổi như trên. Em liên hệ thêm thì trường không phản hồi.

Trả lời VnExpress sáng 26/8, đại diện trường Đại học Ngân hàng TP HCM cho biết đang tiếp nhận phản ánh của thí sinh. Sau khi làm việc với các bên liên quan, trường thống nhất áp dụng tiêu phí phụ với nhóm ngành Luật như thông báo ban đầu.

Cụ thể, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, ngoài điểm chuẩn, thí sinh chỉ cần đạt Toán hoặc Văn 6/10 trở lên. Đối với các phương thức khác, điểm hai môn này được quy đổi về thang 10 tương ứng.

"Nhà trường cam kết thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học", vị này cho biết.

Theo chuyên gia tuyển sinh ở một trường đại học đào tạo ngành Luật, tiêu chí phụ ở nhóm ngành này được thực hiện theo quyết định 678 về chuẩn đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hồi tháng 3. Thí sinh phải đạt tối thiểu 60% điểm (tức 18/30) theo thang đánh giá, riêng Toán và Ngữ văn, hoặc Toán hoặc Ngữ văn phải đạt 60% điểm trên thang điểm của từng môn (tức 6/10).

"Quy định này được hiểu ở tổ hợp xét tuyển có cả Toán và Văn như D01 thì cả hai môn phải cùng đạt 6 điểm trở lên. Nếu ở những tổ hợp chỉ có Toán hoặc Văn như C00 thì chỉ cần một trong hai môn này đạt điều kiện tối thiểu. Nhiều trường đào tạo ngành Luật đều đặt quy định như vậy", ông nói.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn

*Tên thí sinh và phụ huynh được thay đổi