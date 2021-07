Thí sinh Sài Gòn hồi hộp xét nghiệm trước kỳ thi

Sáng 3/7, có mặt đúng giờ tại 155 điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, các thí sinh không giấu được vẻ lo ngại, cho biết khá hồi hộp, song đã sẵn sàng thi tốt nghiệp THPT.

Hơn 100 thí sinh tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (quận 1) đến điểm xét nghiệm tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm gần đấy. Tất cả đeo khẩu trang, một số em đeo kính chắn giọt bắn.

Ngoài cổng, 2 công an khu vực và lực lượng dân phòng, tổ dân phố có nhiệm vụ bảo vệ an ninh vòng ngoài, điều phối thí sinh và phụ huynh giữ khoảng cách an toàn. Việc này cũng nhằm tổng dợt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (ngày 7-8/7) được Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất trước đó.

Tiếp đó, thí sinh được hướng dẫn đến khu vực rửa tay sát khuẩn, ngồi vào các hàng ghế chờ tại sảnh với giãn cách hơn một mét.

Thí sinh được xét nghiệm trong ca đầu 7h30-9h tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1). Ảnh: Mạnh Tùng.

Hơn 7h30, ca xét nghiệm đầu tiên được thực hiện với 6 nhân viên y tế. Mỗi đợt xét nghiệm có 4 thí sinh lần lượt được gọi tên. Một nhóm nhân viên kỳ thi nhập dữ liệu xét nghiệm vào hệ thống.

Lấy mẫu xong các em sang bàn nhận phiếu kết quả xét nghiệm theo số phòng và rời khỏi trường.

"Kỳ thi diễn ra khi Sài Gòn có rất nhiều người nhiễm bệnh, em có chút hồi hộp nhưng không quá lo. Tụi em chờ thi lâu rồi nên mong mọi việc sẽ suôn sẻ, thi xong có kết quả sớm để nhập học đại học", Nguyễn Thị Minh Hạnh (trường THPT Trưng Vương) chia sẻ.

Tương tự, nhiều thí sinh khác cho biết rất háo hức chờ đến ngày thi, bởi việc ôn tập đã hoàn thành từ lâu, không muốn kỳ thi bị dời. "Chat với nhau hàng ngày, các bạn em và cha mẹ đều có tâm lý mệt mỏi. Dịch bệnh hoành hành thiệt đó, song tụi em tin tưởng thầy cô và người lớn sẽ đảm bảo được an toàn cho tụi em", nam sinh Hoàng Khang, nói.

Trong hôm nay, điểm xét nghiệm trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ lấy mẫu với 4 khung giờ: 7h30-9h; 9h-10h30; 13h-14h30 và 14h30-16h cho 600 thí sinh và hơn 100 cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ kỳ thi.

Thí sinh được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Mạnh Tùng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM) cho biết, 155 điểm xét nghiệm Covid-19 trên toàn thành phố sẽ vận hành tương tự để lấy mẫu cho toàn bộ thí sinh (gần 88.000 em, 1.200 thí sinh khác đã thuộc diện thi đợt 2), cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ kỳ thi tốt nghiệp đợt 1 - tổng cộng khoảng 120.000 người. Điểm lấy mẫu xét nghiệm là trường học kế bên điểm thi để thí sinh thuận tiện đi lại.

Theo kế hoạch, trung bình mỗi ca có khoảng 100 người được lấy mẫu. Lực lượng y tế sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp 10 hoặc gộp 15, nếu phát hiện bất thường sẽ tách ra để xét nghiệm đơn.

Theo ông Hiếu, thành phố quy định việc lấy mẫu xét nghiệm là yêu cầu bắt buộc với thí sinh trong diện thi đợt 1. Những em nào không lấy mẫu sẽ không đủ điều kiện thi đợt 1.

"Tuy nhiên, thí sinh không bắt buộc phải lấy mẫu ở các điểm xét nghiệm mà có thể đến bất cứ cơ sở nào được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm Covid-19. Các em phải xét nghiệm PCR, có giấy chứng nhận và nộp về điểm thi trong ngày 6/7 (ngày làm thủ tục dự thi)", ông Hiếu nói.

Với thí sinh TP HCM đang ở các tỉnh, các em có thể xét nghiệm PCR tại địa phương hoặc TP HCM, mang kết quả xét nghiệm đến phòng thi. Nếu thí sinh tỉnh ngoài lên thành phố kịp trong hôm nay, các em có thể đăng ký lấy mẫu tại điểm xét nghiệm tương ứng điểm thi của mình.

"Phiếu kết quả xét nghiệm Covid-19 có thể hiểu là tương đương với một phiếu báo danh dự thi", ông Hiếu nói. "Các em lấy mẫu xét nghiệm xong cần về nhà ngay, hạn chế ra ngoài, tiếp xúc trong thời gian chờ thi để đảm bảo an toàn. Trong thời gian này, các em cần bình tĩnh, chú ý giữ gìn sức khoẻ, tạo tâm lý thoải mái nhất cho kỳ thi", lãnh đạo Sở khuyến cáo.

>> Xem 155 điểm lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh và cán bộ, giám thị

Thí sinh nhận phiếu xác nhận thí sinh tham gia xét nghiệm Covid-19 ngay sau khi lấy mẫu. Ảnh: Mạnh Tùng.

Hôm qua, Sở Y tế TP HCM đề nghị các quận huyện ngưng lấy mẫu tầm soát diện rộng trong ngày 3/7 để tập trung lấy mẫu xét nghiệm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp. Kết quả xét nghiệm sẽ được trả trong ngày 4 và 5/7, được thông báo về điểm thi.

UBND TP HCM quyết định tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo hai đợt như hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng; thí sinh không thuộc nhóm F0, F1, F2 và có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ thi đợt 1 ngày 7-8/7.

Kỳ thi đợt 2 (chưa xác định thời gian) dành cho những thí sinh bị ảnh hưởng hưởng bởi dịch bệnh. Hiện TP HCM có gần 1.200 thí sinh buộc phải thi đợt 2, trong đó 200 em thuộc diện F0-F1, còn lại ở trong khu phong toả.

TP HCM có hơn 89.200 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; hiện có hơn 1.200 thuộc nhóm F0-F2, ở nơi phong toả phải tham gia kỳ thi đợt 2.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, thành phố huy động hơn 17.000 người. Trong đó, 400 nguời là thanh tra thi; cán bộ chấm thi là hơn 1.700; cán bộ chấm phúc khảo 1.000 người và lực lượng công an, dân phòng.

Mạnh Tùng