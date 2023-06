Thí sinh rạng rỡ trong ngày làm thủ tục thi tốt nghiệp

Nhóm thí sinh ở TP Biên Hoà, Đồng Nai tạo dáng nhí nhảnh trước giờ làm thủ tục tại Hội đồng thi THPT Ngô Quyền.

Đồng Nai có trên 33.000 thí sinh dự thi với 59 điểm thi, tăng 2.000 so với năm ngoái (đứng thứ 5 cả nước). Đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn, tỉnh này có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt khâu "đề thi". Nếu điểm thi sát nhà dân thì các phòng thi được tổ chức từ lầu một trở lên. Các thiết bị có kết nối internet, tín hiệu thu phát sóng bắt buộc phải vô hiệu hóa và niêm phong cho tới khi tổ chức xong kỳ thi.

Để tổ chức kỳ thi, Đồng Nai huy động 6.000 người làm nhiệm vụ coi thi và đảm bảo an ninh, 11 điểm thi dự phòng cũng được chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ. Ảnh: Phước Tuấn