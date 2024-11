Bình ThuậnDanny Mejía Romero - 27 tuổi, người Puerto Rico - vượt 59 chàng trai để đoạt danh hiệu Nam vương Thế giới 2024.

Ở chung kết tối 23/11, Danny Mejía Romero lần lượt trải qua các phần thi gồm trình diễn áo dài, trang phục thể thao, vest, ứng xử và thuyết trình. Ngoài giải cao nhất, anh nhận hai danh hiệu phụ gồm Nam vương tài năng và Thể thao. Anh có tiết mục gây xúc động với khán giả khi biểu diễn nhạc phẩm You Raise me up cùng các thương binh của Trung tâm nuôi dưỡng Thương binh và người có công Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khoảnh khắc thí sinh Puerto Rico đăng quang Mr World 2024 Khoảnh khắc Danny Mejía Romero đăng quang Mr World 2024. Video: Ban tổ chức cung cấp

Danny Mejía Romero đến từ thành phố San Juan, được trao danh hiệu Mr World Puerto Rico hồi giữa năm. Đơn vị nắm bản quyền cuộc thi ở Puerto Rico từng nói trong một cuộc phỏng vấn, Romero được chọn "vì ngoại hình tốt, trí tuệ, tài năng và khả năng trình diễn trên sân khấu".

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học sức khỏe (Health Sciences) năm 2019, Romero chuyển hướng sang vai trò ca sĩ và vũ công - lĩnh vực anh đam mê từ nhỏ. "Âm nhạc là cách tôi thể hiện bản thân và kết nối mọi người. Tôi thích thử mọi thể loại, nhưng hát nhiều nhất là R&B, pop ballad bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Tôi thông thạo những ngôn ngữ này", anh cho biết.

Mr World 2024 - Danny Mejía Romero (phải) và á vương 1 Phạm Tuấn Ngọc.

Ngoài nam vương, vị trí ba á vương từ cao đến thấp lần lượt được trao cho thí sinh của Phạm Tuấn Ngọc, Antonio Company (Tây Ban Nha) và Salvatore Crisball (Angola). Thành tích của Tuấn Ngọc được giám khảo và khán giả nhận xét xứng đáng. Trong gần một tháng tại cuộc thi, giữa nhiều ứng viên nặng ký, anh luôn thể hiện phong độ tốt, liên tục vào top các phần thi phụ.

Chung kết diễn ra ba giờ với nhịp điệu sôi động. Sân khấu dàn dựng công phu, tôn vinh bản sắc văn hóa các quốc gia. Mở đầu, các thí sinh xuất hiện trong màn Dance of the World thể hiện tinh thần giao lưu, kết nối.

Top 4 cuộc thi, từ trái qua gồm thí sinh của Puerto Rico, Tây Ban Nha, Angola và Việt Nam.

Điểm nhấn chương trình là màn thổi sáo ca khúc Cò lả (dân ca Bắc Bộ), múa võ của thí sinh Phạm Tuấn Ngọc ở phần đầu. Kết hợp Tuấn Ngọc là phần biểu diễn đánh trống của thí sinh Hubert Gromadzki, người Ba Lan.

Hoa hậu Lương Thùy Linh dẫn dắt chương trình cùng Sandro Finoglio - Mr World 1998. Ban tổ chức còn trao một số giải thưởng phụ gồm: Trang phục dân tộc do khán giả bình chọn và giám khảo chấm lần lượt trao cho thí sinh Sri Lanka, South Sudan. thí sinh Mỹ thắng phần phỏng vấn ở vòng Head to head Challenge, danh hiệu Top Model thuộc về thí sinh Thổ Nhĩ Kỳ, thí sinh Myanmar chiến thắng phần thi Beauty With A Purpose.

Các thí sinh nhảy múa mở màn chương trình.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 5 đến 23/11 tại TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết. Mr World là một trong ba sân chơi lớn dành cho nam giới do Tổ chức Hoa hậu Thế giới (Miss World Organization) nắm quyền. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996, diễn ra thường niên. Năm nay, chương trình trở lại sau bốn năm gián đoạn.

Tân Cao

Ảnh: BTC cung cấp