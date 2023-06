Thí sinh Miss World Vietnam dự ngày hội RV-OPV

Tydol Plus thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV, tập đoàn RV Group, hỗ trợ giảm đau đầu, đau nửa đầu, họng, bụng kinh, đau sau nhổ răng hoặc thủ thuật nha khoa, đau răng, nhức cơ, gân, đau do chấn thương, viêm khớp, viêm xoang, đau nhức do cảm lạnh, cảm cúm...

Địa chỉ: số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy phép Tydol Plus số VD-25249-16, do Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp ngày 22/2/2021.

Giấy phép Star Sore Throat số VD-30472-18, do Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp ngày 4/7/2019.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.