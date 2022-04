Thí sinh Miss World Vietnam 2022 thi tài năng

Thái NguyênThí sinh Nam Em hát "Niềm tin chiến thắng", Mai Phương cover nhạc Taylor Swift ở vòng thi "Người đẹp tài năng", chiều 12/4.

Mở đầu, Nam Em catwalk trên nền nhạc hào hùng, thể hiện niềm tự hào dân tộc. Cô mang đến bản mashup ba ca khúc gồm You raise me up (Rolf Lovland), Niềm tin chiến thắng (Lê Quang), Unstoppable (Sia).

Nam Em hát 'Niềm tin chiến thắng' ở Miss World Vietnam Phần thi của Nam Em.

Cô khá hồi hộp, vào đầu bắt tông cao nên một số đoạn đuối, phải dùng giọng gió xử lý. Càng về sau, Nam Em diễn tự tin hơn, nhận được sự cổ vũ của các thí sinh. Người đẹp từng theo học khoa thanh nhạc ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhiều năm qua cô đi hát, từng phát hành MV Cùng anh đi xa, Xa nhau rồi anh nhớ không?, New year with you...

Nam Em thi hát ở vòng thi "Người đẹp tài năng" của cuộc thi.

Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996, quê Tiền Giang. Với thành tích từ các cuộc thi nhan sắc trước đó gồm Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, Top 8 Miss Earth 2016, cô được đặc cách vào chung khảo toàn quốc. Khi quyết định ghi danh, Nam Em tự thấy mình đủ bản lĩnh, trưởng thành để thử sức ở một cuộc thi sắc đẹp mới. Cô nói: "Ở tuổi 26, tôi muốn vượt những giới hạn của bản thân, những định kiến, quy chuẩn trước đó. Trở thành cô gái can đảm đứng dậy từ sai lầm trong quá khứ, tôi sẽ chinh phục mục tiêu với tâm thế, nhiệt huyết mới".

Người đẹp cho biết luôn giữ tinh thần thoải mái, không đặt nặng thành tích. Cô nói: "Thất bại hay thành công đều là giá trị quan trọng, để tôi có cuộc đời ý nghĩa. Nếu tôi phải dừng chân ở bán kết, không vào top, tôi cũng vui vì đã sống hết mình, sau này có nhắc lại cũng không hối tiếc".

Thí sinh Miss World Vietnam 2022 diện trang phục màu sắc, thể hiện điệu múa truyền thống.

Vòng thi phụ "Người đẹp tài năng" diễn ra nhiều màu sắc, các tiết mục được thí sinh đầu tư. Huỳnh Nguyễn Mai Phương gây ấn tượng với giám khảo khi hát, nhảy, đọc rap ca khúc Look what you made me do (Taylor Swift). Cô sinh năm 1999, quê Đồng Nai, cao 1,7 m, số đo hình thể 82-63-92 cm. Năm 2020, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam, vào Top 5, thắng giải "Người đẹp nhân ái".

Thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương hát "Look what you made me do" Phần thi của Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Nguyễn Vĩnh Hà Phương, sinh năm 2003, khoe chất giọng opera nội lực qua nhạc phẩm Tự nguyện (Trương Quốc Khánh). Thí sinh dự định vừa đàn và hát, do di chuyển xa nên không thể mang theo nhạc cụ. Cô yêu thích nhạc cổ điển từ nhỏ, hiện theo học Khoa thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM. Nữ sinh từng ba năm nhận học bổng loại giỏi của trường. Năm 2019, cô cùng các sinh viên khác của Nhạc viện sang Mỹ tham gia cuộc thi Chicago International Music Competition, đoạt giải nhất. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-62-98 cm.

Thí sinh Nguyễn Vĩnh Hà Phương hát "Tự nguyện" Thí sinh Nguyễn Vĩnh Hà Phương hát "Tự nguyện".

Các người đẹp khác chọn thể hiện tài năng múa đương đại, đánh võ... Thí sinh Phan Lê Hoàng An dự thi thuyết trình với bốn thứ tiếng gồm Nhật, Thái, Tây Ban Nha và Anh. Cô sinh năm 2000, quê Tiền Giang, từng thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa khôi Du lịch Việt Nam, số đo ba vòng lần lượt 82-59-93 cm, cao 1,7 m. Nữ sinh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM có chứng chỉ IELTS 8.0.

Giám khảo phần thi gồm Chủ tịch Miss World Vietnam - bà Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Á hậu Kiều Loan, biên đạo Huỳnh Mến... Top 5 thí sinh xuất sắc, trình diễn trong đêm chung kết để chọn người chiến thắng sẽ được công bố những ngày tới.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam) lần thứ hai dự kiến diễn ra năm ngoái nhưng do Covid-19 nên phải chuyển qua năm nay. Giám khảo gồm nhà báo Lê Xuân Sơn (trưởng ban), Hoa hậu Hà Kiều Anh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, ca sĩ Lệ Quyên, Minh Hằng, nhà thơ Hữu Việt. Chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 8 ở Quy Nhơn. Đương kim hoa hậu Lương Thùy Linh sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

